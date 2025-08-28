Santiago Giménez la pasa pésimo en el Milan y deja a un compañero fuera de las canchas por muchos meses

Santiago Giménez jugará su primera temporada completa con el AC Milan en el viejo continente, pero no está iniciando de la mejor manera con el conjunto de Massimiliano Allegri, quien dio a conocer la triste noticia de la lesión de Ardon Jashari.

El técnico del conjunto Rossoneri informó en conferencia de prensa previo al partido de la Jornada 2 de la Serie A ante el Lecce que el nuevo fichaje del conjunto italiano, Ardon Jashari, tuvo un duro choque con Santiago Giménez durante el entrenamiento y el centrocampista sufrió una rotura de peroné.

Tras el choque entre el jugador mexicano y su nuevo compañero en el AC Milan, que dejó al suizo con una terrible fractura, Ardon Jashari estará fuera de las canchas entre 3 y 6 meses, dependiendo de cómo se recupere el futbolista de su lesión.

Derivado de un choque en el entrenamiento de este jueves entre Santiago Giménez 🇲🇽 y Ardon Jashari 🇨🇭, el futbolista suizo del Milan se fracturó el peroné derecho por lo que estará fuera de actividad por varios meses. Así lo reveló Massimiliano Allegri en conferencia de prensa… pic.twitter.com/oD7m36sMTq — Julio Rodríguez (@julioordz10) August 28, 2025

El mensaje de Ardon Jashari en sus redes sociales para sus fans

Ardon Jashari llegó al AC Milan para disputar la temporada 2025-2026 con los Rossoneri, pero lamentablemente el centrocampista acaba de sufrir una terrible lesión en un choque con Santiago Giménez durante el entrenamiento, lo que lo mantendrá fuera de las canchas durante un largo tiempo.

El nuevo futbolista del Milan subió una publicación a sus redes sociales donde agradece el apoyo y mensajes de todos sus fanáticos, además de que trabajará muy duro durante este tiempo para volver más fuerte a la actividad en la Serie A.

“Quiero agradecerles a todos su increíble apoyo y sus mensajes durante las últimas horas. Mi objetivo principal es trabajar duro, volver más fuerte que nunca y contribuir a alcanzar nuestras metas junto con este gran equipo. Para todos ustedes”, escribió el futbolista suizo.

Este es el rendimiento de Santiago Giménez con el AC Milan

Santiago Giménez llegó al AC Milan en febrero de 2025 y disputó la segunda mitad de la temporada con el conjunto de la Serie A, pero no consiguieron ganar el boleto para jugar en alguna de las tres competiciones de la UEFA.

El delantero mexicano ha jugado 21 partidos con la camiseta de los Rossoneri, cosechando seis goles y cuatro asistencias con el equipo de la capital de la moda, esperando que en esta nueva campaña que disputará desde el inicio pueda aumentar su cuota goleadora.

El AC Milan tiene un nuevo técnico, Massimiliano Allegri, quien ya fue campeón de la Serie A con la Juventus, y ahora intentará darle un título liguero al conjunto Rossoneri.

