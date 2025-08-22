¿Santiago Giménez es titular con el Milan? El técnico del equipo lanza revelador comentario

El delantero mexicano Santiago Giménez está por empezar una nueva campaña en el futbol europeo, pues el AC Milan se enfrenta ante el Cremonese en la Jornada 1 de la Temporada 2025-2026.

Antes del cotejo, el entrenador italiano Massimiliano Allegri comentó que está contento con el trabajo del delantero de la Selección Mexicana, y dejo entre ver que lo más seguro es que Santi Giménez empiece el juego entre los 11 titulares de la tarde.

“Estoy muy contento con Giménez, espero que pueda jugar todo el partido. Me gusta como está actuando”, comentó el técnico en conferencia de prensa previo al duelo ante la Unione Sportiva Cremonese.

Santi Giménez con competencia en el Milan

Santiago Giménez está por empezar una nueva temporada de la Serie A, pero no todo está definido, pues el ariete surgido de la cantera del Cruz Azul tiene competencia en el ataque rossoneri, pues tiene en el ariete Victor Boniface a su nueva competencia.

El delantero nigeriano es la competencia del Bebote este torneo. Boniface llega del Bayer Leverkusen, en donde jugó 61 partidos, consiguiendo una marca de 32 goles y 12 asistencias.

Por su parte, Giménez tiene números mucho más bajos que Boniface, por el corto tiempo que lleva en el AC Milan.

El Bebote ha disputado 20 encuentros con los Rossoneri, logrando seis goles y cuatro asistencias en alrededor de siete meses y por primera vez iniciará una temporada completa con la institución italiana.

Santi Giménez arranca campaña con pase de gol

Santiago Giménez volvió a la actividad con el AC Milan en un partido oficial y, a pesar de entrar de cambio por Rafael Leao, el delantero mexicano aprovechó la oportunidad y consiguió dar una asistencia de lujo en el primer encuentro de su equipo en la Coppa Italia.

Giménez bajó la pelota de pecho en el medio campo y con un toque le cedió la esférica a Christian Pulisic. El estadounidense condujo la número cinco hasta los linderos del área para volver a regresársela a su compañero dentro del campo rival.

El Bebote, de primera intención, mandó un centro raso, el cual recibió El Capitán América y con una media vuelta la mandó a guardar al fondo de la red, siendo un gran cierre para una buena jugada colectiva del cuadro italiano.

aar