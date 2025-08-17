Santiago Giménez lleva al AC Milan a la victoria con una asistencia de lujo a Pulisic en Coppa Italia (VIDEO)

Santiago Giménez volvió a la actividad con el AC Milan en un partido oficial y, a pesar de entrar de cambio por Rafael Leao, el delantero mexicano aprovechó la oportunidad y consiguió dar una asistencia de lujo en el primer encuentro de su equipo en la Coppa Italia.

Giménez bajó la pelota de pecho en el medio campo y con un toque le cedió la esférica a Christian Pulisic. El estadounidense condujo la número cinco hasta los linderos del área para volver a regresársela a su compañero dentro del campo rival. ‘El Bebote’, de primera intención, mandó un centro raso, el cual recibió ‘El Capitán América’ y con una media vuelta la mandó a guardar al fondo de la red.

Dos de los mejores jugadores que tiene el AC Milan al ataque se juntaron para darle a los Rossoneri su segunda anotación en el partido ante el Bari, correspondiente a la ronda de 64 equipos de la Coppa Italia.

🚨🇲🇽 ASISTENCIA DE SANTIAGO GIMENEZ EN EL PRIMER PARTIDO DE LA TEMPORADA! 🔥🇮🇹



pic.twitter.com/JCN1WfvZna

El delantero mexicano va regresando poco a poco a la actividad con el conjunto dirigido por Marco Landucci, después de disputar la Copa Oro con la Selección Mexicana y salir campeón nuevamente del torneo organizado por la Concacaf.

Durante la pretemporada del AC Milan, ‘El Bebote’ consiguió la única anotación de su equipo en el compromiso ante el Leeds United en la cancha del Aviva Stadium de Dublín, Irlanda, y en el último encuentro de preparación contra el Chelsea, el mexicano no vio actividad ante el conjunto inglés.

Santiago Giménez jugará su primera temporada completa con el conjunto italiano, ya que su llegada al AC Milan se dio en enero de 2025, cuando la campaña se encontraba en su ecuador. El delantero mexicano y sus compañeros avanzaron a la siguiente ronda de la Coppa Italia, en donde se medirán ante el Lecce el 24 de septiembre.

El debut del AC Milan de Santiago Giménez y compañía será el próximo 23 de agosto en la cancha de San Siro, donde recibirán al Cremonese en busca de los primeros tres puntos de esta nueva temporada que está a días de arrancar en Italia.

El encuentro entre Santi Giménez y Johan Vázquez en la Ligue 1, dos elementos de la Selección Mexicana, se realizará el 6 de enero de 2026 en el estadio del conjunto Rossoneri, para disputar el compromiso de la Jornada 19 del torneo local.

Lamentablemente para Santiago Giménez, el AC Milan no participará en ninguna competencia internacional como: Champions League, Europa League o Conference League, así que el equipo italiano tiene la misión de ganar todos los títulos a nivel nacional.

