¡Regresó! Santiago Giménez anota un golazo con el Milan en la pretemporada ante el Leeds

El delantero mexicano Santiago Giménez marcó gol en el juego amistoso de pretemporada entre su equipo, el Milan, ante el inglés Leeds. El exjugador del Cruz Azul respondió a la confianza del nuevo entrenador y abrió el marcador en Irlanda.

Santi Giménez se integró hace poco a la pretemporada con el Milan, pero debió sorprender al estratega Massimiliano Allegri durante los entrenamientos, pues no perdió la oportunidad y anotó el gol.

Samuel Chukwueze, al minuto 31, mandó un centro bajo potente que llegó hasta Santiago Giménez, quien disparó para el 1-0. El remate del delantero mexicano fue imparable para el arquero del Leeds.

🚨🇲🇽 PRIMER GOL DE SANTIAGO GIMENEZ EN LA PRETEMPORADA CON EL AC MILAN! pic.twitter.com/5gX9enGEua — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 9, 2025

Santi Giménez llegó al Milan en febrero de este año, luego que el conjunto italiano lo compró del Feyenoord de los Países Bajos y aunque empezó con buenos momentos, su rendimiento fue de más a menos, terminando incluso la temporada en el banco de suplentes.

De cara a la Temporada 2025-2026, El Bebote tendrá la pretemporada con el Milan para tratar de llenarle el ojo al entrenador Massimiliano Allegri, quien llega con la misión de regresar a Il Diavolo a los primeros puestos de la Serie A y poder hacer una plantilla competitiva en Champions League.

En sus primeros meses con el Milan el jugador de la Selección Mexicana registró 19 apariciones en todas las competencias, con seis goles y tres asistencias, pero al tener más tiempo para conocer a sus compañeros, se espera que puede mejorar sus números.

Por el momento del Milan y Santi Giménez trabajan para empezar el nuevo certamen de la Serie A, que inicia el 23 de agosto con el juego entre el Genoa y el Lecce a las 10:30 am, mientras que el primer juego de los rossoneri es el mismo día, pero a las 12:45 horas, ante el Cremonese.

El Napoli llega como el campeón defensor de Italia y para refrendar su cetro contrataron al mediocampista Kevin De Bruyne, quien salió del Manchester City y será la figura a seguir de los celestes, que buscarán su quinto título de segunda división.

aar