Santiago Giménez lanza confuso mensaje en medio de rumores de su salida del Milan

Santiago Giménez publicó un misterioso mensaje antes del comienzo de la temporada en Italia.

El futbolista mexicano Santiago Giménez rompió el silencio ante los rumores que señalan que pronto dejará de formar parte del Milan, y lanzó un inesperado mensaje.

El seleccionado nacional se manifestó en su cuenta de X, donde publicó un mensaje un tanto confuso al afirmar que lo único cierto es que la Temporada 2025-2026 de la Serie A de Italia inicia este sábado 23 de agosto.

“La única verdad es que mañana empieza la Serie A!!! y que va a ser una increíble temporada!! Andiamoooooo Forza Milan!!!”, fue el breve e inesperado mensaje de Santiago Giménez de cara al juego de la Jornada 1 contra el Cremonese.

La única verdad es que mañana empieza la @SerieA !!! y que va a ser una increíble temporada!!

Andiamoooooo Forza Milan!!! 🔥💪🏼❤️ — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) August 22, 2025

El delantero mexicano se pronunció en sus redes sociales luego de que en los últimos días ha circulado el rumor de que su estadía en el Milan está por terminar apenas seis meses después de su llegada al club.

Aficionados respaldan a Santiago Giménez

Las reacciones de los aficionados tras este mensaje de Santiago Giménez no se hicieron esperar y fueron positivas.

Varios aficionados le manifestaron su apoyo al Bebote para la nueva temporada de la Serie A. Fueron muy pocos los que interpretaron estas palabras como señal de que el mexicano no seguirá con Il Diavolo.

“Santi, eres nuestro delantero! Creemos en ti. Siempre Milán” fue uno de los comentarios en apoyo a Santiago Giménez.

Algunos reportes han indicado que Massimiliano Allegri, nuevo entrenador del Milan, no tendría contemplado al canterano de Cruz Azul, lo que ha alimentado los rumores de su posible salida.

¿Cuántos goles hizo Santiago Giménez con el Milan en su primera temporada?

Santiago Giménez llegó en febrero de este año a las filas del Milan después de dos temporadas y media en la Eredivisie con el Feyenoord.

El delantero mexicano de 24 años de edad ha disputado 20 juegos con los Rossoneri, con los que suma seis goles y cuatro asistencias.

Cinco de esas anotaciones que Santiago Giménez lleva con el Milan fueron en partidos de la Serie A, mientras que el otro fue contra su exequipo, Feyenoord, en la Champions League.

