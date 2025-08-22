Diana Flores asegura que México es una potencia mundial en flag football e inician su camino a LA 2028

México está teniendo un 2025 lleno de alegrías en diferentes deportes: primero en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos con la medalla de oro de Osmar Olvera, una gran actuación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y, para cerrar con broche de oro, la medalla que consiguieron las chicas de flag football en los World Games de Chengdu.

Algunas jugadoras se dieron el tiempo para asistir a Gamergy y dar una conferencia; las estrellas que asistieron al evento fueron: Diana Flores, Victoria Chávez, Ángela Funes, Mónica Rangel, Allison Salazar, Andrea Martínez y Andrea Fernández, quienes dieron sus impresiones sobre su participación en el certamen y lo que esperan para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

▶️ #Video | ¡DIANA FLORES FELIZ POR EL CAMPEONATO!🥇

Diana Flores, mariscal de campo de la #SelecciónMexicana de #FlagFootball, habla sobre todo el trabajo que hicieron durante la final ante #EstadosUnidos



— La Razón de México (@LaRazon_mx) August 22, 2025

Diana Flores, mariscal de campo del equipo, aseguró que México es una potencia mundial en el flag football y que su camino y preparación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 es un trabajo de todos e inicia desde ahora.

“México ha sido potencia en flag football en el mundo durante ya varios años, durante muchas generaciones, lo sabemos, no es un secreto, hemos estado ahí. Esta medalla es simplemente volver a recordar, a refrendar esa posición que tiene México como potencia del mundo... Tenemos que empezar a construir esa medalla olímpica, porque se habla de Los Ángeles 2028, pero eso empieza ya, y no me voy a cansar de repetirlo; es un trabajo que nos corresponde a todos y que empieza desde ahora”, expresó la quarterback del equipo.

Por su parte, César Barrera, presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano, comentó que la presión de la afición no existe; para ellos eso se llama motivación en cada partido que disputan.

“Es una motivación. Las niñas saben que México está con ellas, saben que aunque sean las dos de la mañana en un horario totalmente del otro lado del mundo, sabían que la gente estaba ahí. Recibió muchos mensajes de cosas que no pasaban, bares ya poniendo el juego, reuniones, carnes asadas, niñas con tambores en su casa viendo el juego; fue algo muy padre y eso realmente motiva”, comentó César Barrera.

▶️ #Video | ¿QUÉ SINTIÓ VICTORIA CHÁVEZ AL ATRAPAR EL BALÓN DE LA VICTORIA? 🤯

Victoria Chávez expresa todo lo que sintió al momento de ver volar el ovoide hacia sus manos y el momento exacto en el que atrapó el balón de la victoria



— La Razón de México (@LaRazon_mx) August 22, 2025

Victoria Chávez, la jugadora que atrapó el balón para que México venciera a Estados Unidos en los últimos tres segundos del juego, habló sobre ese momento, cuando el ovoide se acercaba a ella para ser campeonas de los World Games.

“Creo que es uno de los momentos más bonitos que he vivido y lo voy a recordar siempre. En ese momento, la verdad, durante la jugada, cuando el balón llegó a mis manos, no pensé mucho, solamente cabeza fría y atrapa el balón. Festejamos; en mi cabeza había planeado el festejo mucho más padre para ese momento, pero en ese momento solo quería llorar de emoción”, relató la jugadora.

Además, Diana Flores, mariscal de campo del equipo, habló sobre el desempeño del conjunto mexicano a lo largo de los World Games y la emoción de la final ante Estados Unidos, una rivalidad que crece con cada enfrentamiento.

“Un partido muy emocionante para todos, un partido inolvidable, un partido que sabíamos que iba a ser duro de principio a fin, y así lo fue. Eh, muy orgullosa estoy del trabajo que hicieron cada una de las jugadoras, de mis compañeras dentro del campo, el trabajo hecho por los coaches fuera del campo”, dijo.

De igual manera, la quarterback del equipo recalcó “que al final también son estos momentos para los que uno como atleta se prepara toda la vida; personalmente entrenas para, sueñas con esto, que se va a hacer realidad, y que una jugada así, que vas a tener la responsabilidad de tus manos para ganar una medalla para tu país. Muy orgullosa y muy afortunada de haber formado parte de este momento, y que en equipo lo hiciéramos realidad”, concluyó.

