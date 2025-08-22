Liga MX

América quiere que la sede del clásico nacional contra Chivas sea Estados Unidos; “Haremos lo posible”

Santiago Baños, presidente deportivo del América, reconoció que le gustaría un duelo oficial de Liga MX ante Chivas en Estados Unidos

Santiago Baños aseguró que le gustaría ver un juego oficial de Liga MX entre América y Chivas en Estados Unidos.
Santiago Baños aseguró que le gustaría ver un juego oficial de Liga MX entre América y Chivas en Estados Unidos. Foto: Mexsport
Por:
Enrique Villanueva

A pocas semanas de que se lleve el clásico nacional entre América y Chivas, Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas reconoció que le gustaría que este partido se celebrara en Estados Unidos.

El directivo del equipo capitalino aseguró convencidamente que los aficionados en la Unión Americana acudirían en masa a un juego oficial de la Liga MX entre los dos clubes más populares del futbol mexicano.

“Sería impresionante ver un partido de la liga oficial en Estados Unidos. Quién no se podría imaginar un América vs Chivas por decirlo así, no tengo duda de que entrarían 90, cien mil personas en el estadio”, aseveró Santiago Baños en conferencia de prensa.

TE RECOMENDAMOS:
Mikel Arriola habló de la derrama económica y la inversión en México con motivo del Mundial del 2026.
Futbol internacional

Mikel Arriola estima una derrama de 3 mil millones de dólares en México para el Mundial 2026

La sugerencia del presidente deportivo del América no es para el clásico ante las Chivas del actual Apertura 2025, en el que precisamente los de Coapa fungirán como locales en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero dejó en claro que en Coapa harán lo posible por llevar este encuentro al vecino del norte.

“Nosotros haremos todo lo posible para llevar un partido de la liga oficial a Estados Unidos. Es un detalle que hemos venido buscando desde hace mucho tiempo y si se abre esa oportunidad la buscaremos sí o sí”, resaltó Santiago Baños.

Santiago Baños lamenta que Estados Unidos le de preferencia a un juego del Barcelona

Luego de que se dio a conocer que Barcelona y Villarreal recibieron luz verde para tener un enfrentamiento oficial de LaLiga en Estados Unidos, Santiago Baños se dijo sorprendido de que se le dé preferencia a esos equipos que a América y Chivas.

“No entendemos como se le está dando prioridad a un partido de una liga europea cuando nosotros somos el vecino”, enfatizó el presidente deportivo del América.

América y Chivas suelen enfrentarse una vez al año en Estados Unidos, pero siempre en partidos amistosos en Fechas FIFA.

¿Cuándo es el próximo clásico entre América y Chivas?

La siguiente edición del clásico nacional entre América y Chivas se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas fungirán como locales ante el Rebaño en el encuentro correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El duelo entre América y Chivas originalmente se iba a celebrar el viernes 12 de septiembre. Sin embargo, en la página oficial de la Liga MX aparece la fecha del sábado 13 con horario de las 9:15 de la noche.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Gianni Infantino le obsequió a Donald Trump un boleto para la final del Mundial del 2026.
Futbol internacional

Mundial 2026: Gianni Infantino le regala a Donald Trump el primer boleto para la final (VIDEO)