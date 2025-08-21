Todos quieren una rivalidad con el América y afición del Atlas crea el Clásico de la Amistad

Atlas ya tiene el Clásico de la Amistad con el América.

Todos los equipos de la Liga MX están en busca de una rivalidad de peso y la afición del Atlas da a conocer el nuevo Clásico de la Amistad, el cual juegan contra el América por estas insólitas razones.

En redes sociales ya circula la idea de crear el Clásico de la Amistad entre el América y el Atlas, y las Chivas tienen mucho que ver en la creación de esta nueva rivalidad en la Liga MX, ya que ambos clubes tienen al Club Deportivo Guadalajara como su acérrimo rival del futbol mexicano.

Las otras dos razones son un poco peculiares, porque tanto las Águilas como los Zorros fueron creados y nacieron el mismo año. El Atlas fue el 15 de agosto de 1916, mientras que el América debutó el 12 de octubre del mismo año. La última coincidencia es que los dos clubes tienen una ‘A’ en el escudo.

Se viene el clásico de la amistad pic.twitter.com/Ql2riAfp36 — CHEQUISMO 🔴⚫️ (@SoyFielAtlas) March 13, 2025

El América vs Atlas también es llamado el Clásico de la Custodia

Además de ser nominado como el Clásico de la Amistad, por tener al mismo acérrimo rival, contar con una ‘A’ en el escudo y nacer el mismo año, el América contra Atlas también es conocido como el Clásico de la Custodia.

Como su nombre lo dice, los aficionados de las Águilas y los Zorros le pusieron así al partido entre los clubes de sus amores, para definir quién es el padre de las Chivas en esa temporada, un chiste que no le gusta tanto a los fanáticos del Rebaño Sagrado.

Se llame como se llame, el encuentro entre el América y el Atlas siempre es llamativo, además de que otra de las razones para llamarse el Clásico de la Amistad es porque las dos instituciones han sido bicampeonas en la historia de los torneos cortos.

¡DOMINGO DE FURIA ROJINEGRA EN EL JALISCO! 🔴⚫️



Cerramos la semana recibiendo al Club América en nuestra casa y tu apoyo es vital para conseguir los 3 puntos 🦊🆚🦅



¡Ven y vivamos una noche mágica en El Jalisco juntos! ❤️🖤



Adquiere tus entradas en https://t.co/mqzjIvkdGp pic.twitter.com/CI4hyBr6GN — Atlas FC (@AtlasFC) August 20, 2025

¿Cuándo se juega el Clásico de la Amistad en la Liga MX?

Estamos a tan solo días de vivir una nueva edición del Clásico de la Amistad en el Apertura 2025 de la Liga MX y en esta ocasión se llevará a cabo en la cancha del Estadio Jalisco en la Jornada 6 del torneo local.

El América viajará a Guadalajara para enfrentarse ante el Atlas en la casa de los Zorros el próximo domingo 24 de agosto, para el Clásico de la Custodia, como algunos aficionados en redes sociales denominan a este compromiso.

El encuentro entre las Águilas y la Academia arrancará en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México, y será el partido que finalice con la actividad de la fecha seis del Apertura 2025.

DCO