Pachuca cae ante LA Galaxy y la Leagues Cup se queda sin equipos de la Liga MX

El Pachuca perdió 2-1 contra el LA Galaxy en Carson, California, en el cierre de los cuartos de final de la Leagues Cup, que con la eliminación de los Tuzos se quedó sin representantes de la Liga MX.
Un autogol de Daniel Aceves y un tanto del alemán Marco Reus definieron desde el primer tiempo el cotejo en favor de la escuadra de la MLS.
El Pachuca fue el segundo mejor conjunto de la Liga MX en la primera fase de la Leagues Cup, pero no pudo imponerse al LA Galaxy, como sí lo hizo en la Superliga del 2007.
EVG