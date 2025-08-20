Seattle Sounders es semifinalista en la Leagues Cup después de superar en penaltis al Puebla

Seattle Sounders y Puebla definieron al tercer semifinalista de la Leagues Cup.

El Lumen Field recibió el juego de cuartos de final de la Leagues Cup entre el local Seattle Sounders y el Puebla, mismo que terminó a favor de los de la MLS, que ganaron 4-3 en serie de penaltis tras un 0-0 en tiempo reglamentario.

El equipo de la MLS se quedó con 10 elementos a partir del minuto 76, cuando Daniel Musovski fue expulsado por su fuerte reclamo al árbitro tras haber sido amonestado previamente por juego peligroso sobre Nicolás Díaz.

SEATTLE MARCHES ON! 🥁@SoundersFC punch their ticket 🎟️ a las Semis de #LeaguesCup2025 🏆 pic.twitter.com/3Fm4yDxZsy — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 21, 2025

El cotejo entre Seattle Sounders y Puebla también se definió en serie de penaltis, donde los de la MLS fueron más efectivos al convertir cuatro, por tres de La Franja, que hicieron un mejor papel del que se esperaba al quedar entre los ochos mejores del certamen.

¿Cuándo son las semifinales de la Leagues Cup?

Los partidos de las semifinales de la Leagues Cup se realizarán la próxima semana, el martes 26 y el miércoles 27.

La final del torneo entre equipos de la MLS y la Liga MX está programada para efectuarse el domingo 31 de agosto.

EVG