Pedro Gallese lleva a Orlando City a semifinales de Leagues Cup tras eliminar a Toluca en penaltis

Toluca y Orlando City definieron en serie de penaltis al segundo semifinalista de la Leagues Cup.

Toluca y Orlando City definieron al segundo semifinalista de la Leagues Cup con su encuentro en el Dignity Health Sports Park, y tras un 0-0 en 90 minutos se fueron a serie de penaltis, donde se impusieron los de la MLS por 6-5 en muerte súbita. El héroe de los de Florida fue el portero peruano Pedro Gallese, quien detuvo dos cobros y acertó el último.

El árbitro le anuló un gol al minuto 18 al club de la MLS por posición adelantada de Martín Ojeda, quien había definido ante la salida de Luis García, pero estaba adelantado al momento de la asistencia de Marco Pasalic.

¡Gol anulado! Ojeda había adelantado al Orlando pero estaba adelantado#LeaguesCup pic.twitter.com/KJ8rSnktzS — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 21, 2025

Las alarmas se encendieron al minuto 35 a raíz de un fuerte choque entre Jesús Angulo y Robin Jansson, quien se llevó la peor parte al quedar tendido en el césped, en una acción en la que ambos buscaban hacerse del balón.

Los Diablos Rojos sufrieron la sensible baja del brasileño Helinho, quien se lesionó solo antes de que mandara un centro al área del Orlando City al minuto 58. Fue sustituido por Juan Domínguez.

Fue precisamente Juan Domínguez el que generó una oportunidad en los últimos momentos del duelo, pero su disparo de derecha fuera del área se fue muy desviado de la cabaña defendida por Pedro Gallese.

Las oportunidades en ambas áreas escasearon durante los 90 minutos reglamentarios, y Toluca y Orlando City debieron definir al vencedor en serie de penaltis, donde fueron más certeros los de la MLS.

¿Cuándo es la semifinal entre Inter Miami y Orlando City?

Las semifinales de la Leagues Cup se llevarán a cabo el martes 26 y el miércoles 27 de agosto, también en Estados Unidos ambos encuentros.

El Inter Miami, que eliminó a Tigres, se medirá el 27 de agosto ante el Orlando City en el cotejo en el que se definirá el segundo finalista de la competencia binacional.

