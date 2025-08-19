Estrella de Chivas interesa en Toluca, pero el Turco Mohamed tendría la última palabra

Los Diablos Rojos del Toluca siguen buscando refuerzos para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y uno de los jugadores que les interesa es una de las estrellas de las Chivas Rayadas del Guadalajara, aunque no es el único futbolista en el radar del conjunto escarlata.

El Toluca quiere con urgencia un lateral derecho luego que se cayera la transacción con el Cruz Azul por Jorge Sánchez. En este panorama, Alan Mozo, jugador del Rebaño Sagrado, sería una de las opciones para llegar al actual campeón del futbol mexicano.

De acuerdo con información de medios nacionales, el Toluca se acercó al entorno de Alan Mozo para sondear la opción de llegar a la plantilla escarlata, sin embargo, el jugador habría rechazado llegar a los Diablos.

Con esta negativa, el club choricero deberá seguir buscando un lateral para reforzar su plantilla en el certamen en donde buscan el bicampeonato del futbol mexicano.

Al final la decisión del nuevo lateral caería en el entrenador Antonio Mohamed, quien ha hecho del Toluca un equipo reconocido y en su primer torneo los hizo campeones de la Liga MX, sumado a que ha mantenido el nivel al conquistar el Campeón de Campeones. Ambas finales se las llevó el América.

Toluca evita una dura derrota

Los Pumas no pudieron conseguir su segundo triunfo del Apertura 2025 pese a tener en desventaja durante gran parte del juego de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX al Toluca, con el que igualaron 1-1 en el Estadio Nemesio Díez.

Después de su empate, Toluca y Pumas estudian a Cruz Azul y Puebla, sus próximos rivales en el Apertura 2025, de manera respectiva, con miras a conseguir mejores resultados.

Los Diablos Rojos visitan la capital del país para meterse a Ciudad Universitaria, donde se verán las caras con Cruz Azul el sábado 23 de agosto en uno de los cotejos más atractivos de la Jornada 6 de la Liga MX.

Por su parte, los dirigidos por Efraín Juárez reciben un día después en el Estadio Olímpico Universitario al Puebla.

aar