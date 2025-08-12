¿Turco Mohamed no confía en el bicampeonato de Liga MX? Las declaraciones que no gustan en Toluca

Luego de avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup y de tener un inicio prometedor en el Torneo Apertura 2025, el Toluca se pone como un favorito en ambos certámenes, aunque el entrenador rojo Antonio Tuco Mohamed, realizó declaraciones que no gustan a los aficionados.

El presente de los Diablos Rojos hace pensar que puedan contener por el bicampeonato de la Liga MX, sin embargo, el Turco calmó las aguas con declaraciones sensatas, algo que puede no caer bien a los aficionados escarlatas, ya que podrían estar esperando comentarios más decisivos.

“Estamos recién al inicio de torneo, así que hay que ir con tranquilidad. Siempre digo lo mismo: las cuentas las vamos a hacer al final. Hoy estamos en un buen momento y tenemos que alargar este buen momento, ahora tenemos un partido en casa, volvemos a jugar en casa después de mucho tiempo y esperamos volver a ganar”, comentó el entrenador argentino.

Las palabras del Turco Mohamed se dieron luego que el cuadro escarlata venció 2-0 a Juárez en la frontera, resultado con el que se colocan en el tercer lugar del Torneo Apertura 2025 con 9 puntos, cerca del líder Pachuca que tiene 12 unidades y marcha invicto.

Toluca solo tiene una derrota en el Apertura 2025

El entrenador del equipo campeón de la Liga MX asegura que antes de pensar en el bicampeonato deben ir partido a partido y seguir por el camino trazado, además de darle la importancia a cada compromiso.

“Hay que seguir por este camino, entendiendo que cada partido tiene una importancia de dejar todo, de ser muy serios y encarar cada partido como una final. Este grupo deja todo, no importa el resultado, así que tenemos que seguir por ese camino”, indicó.

Al momento Toluca solo tiene una derrota en el presente torneo, ante Tigres, por lo que el Turco está contento de mantener su portería en cero. El siguiente cotejo de los Diablos Rojos será ante los Pumas de la UNAM el próximo 16 de agosto, duelo que se realiza en el Estadio Nemesio Diez.

“Estoy muy conforme; primero, es el primer partido donde mantenemos el cero atrás. En esta temporada necesitamos eso, hoy hicimos una gran parte defensiva del equipo, sabiendo que no habíamos jugado juntos, y nos enfrentamos a un equipo que venía jugando muy bien, creo que lo pudimos neutralizar y fuimos justos ganadores, hicimos los goles en el momento justo”, dijo.

