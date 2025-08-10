Toluca ya puso el ojo en una estrella del América y la directiva azulcrema ni en cuenta

El América no ha tenido un buen inicio esta temporada y buscó reforzar tanto su mediocampo como la delantera; sin embargo, el Toluca está en busca de un defensa del cuadro azulcrema para fortalecer su zaga defensiva en busca del bicampeonato de la Liga MX.

Los Diablos Rojos tienen a los mejores jugadores línea por línea, pero Antonio ‘El Turco’ Mohamed no quiere tener imprevistos esta campaña que apenas va iniciando y busca a un lateral de las Águilas para darle profundidad de plantilla a su equipo.

Cabe recalcar que el Toluca tiene a este jugador en su carpeta de fichajes, aunque aún no hay una oferta formal por él, pero sí buscan que la compra del defensa del América se realice antes del cierre del mercado de piernas, el cual finaliza en septiembre.

¿Quién es el jugador que quiere fichar el Toluca?

Con información del medio El Futbolero, la directiva del Toluca quiere hacerse de los servicios de Kevin Álvarez para este Apertura 2025; lo que busca Antonio Mohamed es fortalecer la defensa de los Diablos Rojos para ir en busca del bicampeonato de la Liga MX.

Esta baja no significaría mucho para André Jardine, ya que Dagoberto Espinoza demostró grandes cualidades en el partido ante Querétaro y podría afianzar la posición de lateral derecho en el cuadro titular del entrenador brasileño, además de que tiene a Israel Reyes, a quien habilita como carrilero en algunos partidos.

Después de preguntar al Cruz Azul el precio de Jorge Sánchez, el cual es de 12 millones de dólares, la directiva de los choriceros decidió poner la mira en el lateral del América, el cual tiene un valor que ronda los 5 millones de dólares. De igual manera, la relación entre ambas directivas podría facilitar la llegada de Kevin Álvarez al Toluca.

América vence a Querétaro pero no convence a la afición

El Club América recibió en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes al Querétaro para disputar los tres puntos de la Jornada 4 del Apertura 2025; las Águilas lograron la victoria 1-0, pero siguen dejando dudas a su afición.

Dagoberto Espinoza fue el autor del único tanto del compromiso ante los Gallos Blancos, pero Henry Martín se convirtió en villano después de fallar un penal en el primer tiempo y dejar ir la ventaja para el equipo de André Jardine.

El resultado es positivo para los de Coapa, pero siguen dejando dudas en su funcionamiento, además de seguir sin convencer a su afición en cada partido.

DCO