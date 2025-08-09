América no convence, pero derrota al Querétaro para seguir invicto en el Apertura 2025

Sin convencer por completo, el América se impuso 1-0 al Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes y conservó su condición de invicto en el Apertura 2025 de la Liga MX.
El lateral derecho Dagoberto Espinoza, canterano de las Águilas, abrió el marcador al minuto 6 con un potente disparo de derecha tras un pase del colombiano Cristian Borja.
El América pudo haberse ido con una ventaja más amplia al descanso, pero Henry Martín falló un penalti al minuto 42.
La Bomba fue víctima de una falta de Carlos Villanueva. El yucateco cobró la pena máxima, pero anunció mucho dus disparo y el portero Guillermo Allison adivinó la dirección del mismo y evitó el 2-0 en la pizarra.
¿Contra quién va el América en el Apertura 2025?
Después de su partido contra Querétaro, el América tendrá dos partidos consecutivos de visitante en el Apertura 2025 de la Liga MX.
El conjunto dirigido por André Jardine visita el ‘Volcán’ el sábado 16 de agosto para medirse ante los Tigres de la UANL en la Jornada 5.
Posteriormente, el América se trasladará a Guadalajara para meterse a la cancha del Estadio Jalisco el domingo 24 de agosto, cuando enfrente al Atlas en la sexta fecha del campeonato.
