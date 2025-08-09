¡No está fino! Así fue el penalti que Henry Martín falló en el América vs Querétaro (VIDEO)

Henry Martín falló un penalti en el América vs Querétaro de la Jornada 4 del Apertura 2025.

El delantero yucateco Henry Martín falló un penalti en el primer tiempo del partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX entre América y Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La Bomba ejecutó el cobro desde los 11 pasos al minuto 42. Pero anunció mucho su disparo y el portero Guillermo Allison adivinó la dirección del mismo impidiendo que el atacante lograra el 2-0 en favor de las Águilas.

🧤¡ATAJADÓN! Allison vuela y detiene el potente penal de Henry Martín 💥 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/JZxmikHhDt — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 10, 2025

Henry Martín arrancó de titular el cotejo entre América y Querétaro, clubes que regresaron a la actividad de la Liga MX después de su decepcionante desempeño en la Leagues Cup, torneo del que quedaron eliminados en la primera fase.

Los azulcremas se pusieron en ventaja al minuto 6 del cotejo con una gran anotación del canterano Dagoberto Espinoza.

¿Cuántos goles hizo Henry Martín en el Clausura 2025?

Henry Martín ha tenido un 2025 complicado, pues ha estado poco tiempo en las canchas a causa de las lesiones.

El atacante de 32 años de edad solamente hizo dos goles en el pasado Clausura 2025. Sus víctimas fueron Puebla y Cruz Azul, éste último en la semifinal de vuelta.

Molestias musculares en el muslo y una lesión en el tendón de Aquiles son los inconvenientes a los que se ha enfrentado en los últimos meses Henry Martín.

¿Cuántos torneos ha jugado Henry Martín con el América?

Henry Martín llegó a las filas del América en diciembre del 2017 para ser uno de los refuerzos de los azulcremas en el Clausura 2018.

El originario de Mérida, Yucatán, suma 16 campañas en las filas de las Águilas, incluyendo en actual Apertura 2025.

Henry Martín se ha convertido en un referente del América desde su llegada a la plantilla capitalina con sus goles y liderazgo.

¿Cuántos títulos ha ganado Henry Martín con el América?

Henry Martín ha conquistado nueve trofeos desde que se sumó al plantel del América hace siete años.

El delantero yucateco ha ganado cuatro trofeos de Liga MX, dos Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX, una Copa MX y una Campeones Cup.

Henry Martín es el cuarto máximo goleador del América en la historia, solamente superado por Luis Roberto Alvez Zague, Cuauhtémoc Blanco y Octavio Vial.

EVG