Liga MX revela fecha y hora de inicio del América vs Querétaro

Una hora y media después de lo programado comenzará el partido entre América y Querétaro de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX.

La Liga MX reveló en un comunicado que el cotejo en el Estadio Ciudad de los Deportes entre Águilas y Gallos Blancos dará inicio a las 8 y media de la noche tiempo del Centro de México.

🚨 La LIGA BBVA MX informa que, después de la recomendación de Protección Civil, el partido @ClubAmerica vs. @Club_Queretaro en el Estadio Ciudad de los Deportes iniciará a las 20:30 horas. pic.twitter.com/59OgK8wxD1 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 10, 2025

El encuentro entre América y Querétaro estaba programado originalmente para ponerse en marcha a las 19:00 horas, pero no pudo ser así por una amenaza de tormenta eléctrica.

Así llegan América y Querétaro

Tanto América como Querétaro llegan a la reanudación de la Liga MX con ánimos de revancha, pues ambos quedaron eliminados en la primera fase de la Leagues Cup.

El panorama es peor para los Gallos Blancos, que son el único club que no ha sumado en lo que va del Apertura 2025 de la Liga MX.

El América no conoce la derrota en el nuevo torneo, pero solamente ganó uno de sus primeros tres juegos, el 3-1 sobre Xolos en la Jornada 2 en la cancha del Ciudad de los Deportes.

Próximos juegos del América en la Liga MX

Tras su cotejo contra Querétaro, el América tendrá dos salidas consecutivas en el Apertura 2025 de la Liga MX, lo que aumenta la importancia del choque ante los Gallos Blancos.

El conjunto dirigido por André Jardine visita el ‘Volcán’ el sábado 16 de agosto para medirse ante los Tigres de la UANL en la Jornada 5.

Posteriormente, el América se trasladará a Guadalajara para meterse a la cancha del Estadio Jalisco el domingo 24 de agosto, cuando enfrente al Atlas en la sexta fecha del campeonato.

EVG