Futbol mexicano

Liga MX revela fecha y hora de inicio del América vs Querétaro

El juego de la Jornada 4 de la Liga MX entre América y Querétaro se retrasó por amenaza de tormenta eléctrica

El América vs Querétaro de la Jornada 4 de la Liga MX se retrasó una hora y media.
El América vs Querétaro de la Jornada 4 de la Liga MX se retrasó una hora y media. Foto: X @LigaBBVAMX
Por:
Enrique Villanueva

Una hora y media después de lo programado comenzará el partido entre América y Querétaro de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX.

La Liga MX reveló en un comunicado que el cotejo en el Estadio Ciudad de los Deportes entre Águilas y Gallos Blancos dará inicio a las 8 y media de la noche tiempo del Centro de México.

El encuentro entre América y Querétaro estaba programado originalmente para ponerse en marcha a las 19:00 horas, pero no pudo ser así por una amenaza de tormenta eléctrica.

TE RECOMENDAMOS:
Abejas invaden el Estadio Victoria.
Futbol mexicano

¡No es broma! Partido de la Liga MX se retrasa por invasión de abejas

Así llegan América y Querétaro

Tanto América como Querétaro llegan a la reanudación de la Liga MX con ánimos de revancha, pues ambos quedaron eliminados en la primera fase de la Leagues Cup.

El panorama es peor para los Gallos Blancos, que son el único club que no ha sumado en lo que va del Apertura 2025 de la Liga MX.

El América no conoce la derrota en el nuevo torneo, pero solamente ganó uno de sus primeros tres juegos, el 3-1 sobre Xolos en la Jornada 2 en la cancha del Ciudad de los Deportes.

Próximos juegos del América en la Liga MX

Tras su cotejo contra Querétaro, el América tendrá dos salidas consecutivas en el Apertura 2025 de la Liga MX, lo que aumenta la importancia del choque ante los Gallos Blancos.

El conjunto dirigido por André Jardine visita el ‘Volcán’ el sábado 16 de agosto para medirse ante los Tigres de la UANL en la Jornada 5.

Posteriormente, el América se trasladará a Guadalajara para meterse a la cancha del Estadio Jalisco el domingo 24 de agosto, cuando enfrente al Atlas en la sexta fecha del campeonato.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Allan Saint-Maximin ya está en México.
Liga MX

Allan Saint-Maximin y la escandalosa comparación con el Chicharito Hernández que deja en ridículo al nuevo bombazo del América