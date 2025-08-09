¡INCREÍBLE! Gilberto Mora podría ser el primer futbolista en jugar 3 Mundiales en menos de 1 año

Gilberto Mora puso su nombre en la historia de la Selección Mexicana al ser el futbolista más joven en ganar una final internacional de selecciones; además, con 16 años, es el prospecto más grande del Tricolor y podría ser el primer jugador en disputar 3 Mundiales en menos de un año.

El delantero mexicano fue convocado para jugar la Copa del Mundo Sub-20 en Chile, la cual se llevará a cabo del sábado 27 de septiembre al domingo 19 de octubre de 2025. El segundo Mundial que disputaría Gilberto Mora podría ser con la Sub-17 en Catar, que se jugará del miércoles 5 de noviembre al jueves 27 de noviembre de 2025.

La última Copa del Mundo y tal vez la más importante que podría jugar el futbolista de los Xolos, será con la selección mayor en la edición 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, y Gilberto Mora tal vez tenga su lugar asegurado después del rendimiento que tuvo en la Copa Oro 2025.

Gilberto Mora fue convocado para la Copa del Mundo Sub-20

Gilberto Mora fue convocado para disputar la Copa del Mundo Sub-20 con la Selección Mexicana y se perderá la Fecha FIFA de septiembre con la categoría mayor, pero este será uno de los retos más importantes de su vida y con el que puede ir preparándose para el Mundial 2026.

El delantero mexicano apenas tiene 16 años y ya se codea con los mejores futbolistas del Tricolor; hasta le ha quitado su puesto a futbolistas más experimentados en el equipo de Javier Aguirre.

Este plan viene desde el cuerpo técnico de la selección mayor, con el fin de que Mora tenga más experiencia en el plano internacional para que esté listo para estar en la Copa del Mundo 2026, que sería su primera experiencia en el máximo torneo organizado por la FIFA.

¿Contra quién se enfrentará México en la Copa del Mundo Sub-20?

México tendrá una difícil misión en la fase de grupos de la Copa del Mundo Sub-20, donde la Selección Mexicana se medirá ante Brasil, España y Marruecos, así que el Tricolor está en el famoso grupo de la muerte.

Gilberto Mora y compañía iniciarán su camino en el certamen juvenil el próximo 28 de septiembre cuando se enfrenten ante el combinado brasileño; el 1 de octubre se medirán contra La Roja y culminarán su participación en la primera fase ante Marruecos el 4 del mismo mes.

Estos tres encuentros ante selecciones de peso serán un gran reto para los juveniles de la Selección Mexicana; además, Gilberto Mora podría seguir rectificando el buen momento que vive y llamar la atención de equipos europeos para en un futuro irse al viejo continente.

DCO