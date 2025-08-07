México ya tiene su plan exacto para el Mundial 2026 y quiere enfrentar a la Argentina de Lionel Messi

La Selección Mexicana se medirá ante Argentina en su preparación hacia el Mundial del 2026.

México se reencontrará muy pronto con la Argentina de Lionel Messi, a la que no enfrenta desde la derrota de 2-0 en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, para un partido amistoso a celebrarse en octubre próximo, como parte de un ambicioso plan en la preparación hacia el Mundial del 2026.

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), compartió los puntos destacados de la preparación del Tricolor rumbo al magno evento del año entrante y adelantó que será la única selección del mundo que se concentre durante un mes y medio.

¡Hay cuenta regresiva en la casa de @miseleccionmx! ⏳



El Comisionado Mikel Arriola visitó las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, y junto a Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la FMF, develó el reloj FIFA rumbo al Mundial 2026.

“La Selección Mexicana va a ser la única selección que va a estar seis semanas concentrada. Vamos a jugar la Liguilla sin seleccionados y vamos a quitar el Play-In. Ese es el aporte para que Javier (Aguirre) y su cuerpo técnico tenga 73 por ciento más de tiempo a los jugadores que los demás competidores”, resaltó Mikel Arriola en una visita al Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Consciente del reto que implica el hecho de que México sea local en el Mundial del 2026, Mikel Arriola aseguró que la FMF pondrá todo de su parte para que el Tricolor cuente con todos los elementos necesarios para tener la mejor preparación posible de cara a la justa.

“Los siguientes días debemos entregarnos en cuerpo y alma para que esta Selección tenga todos los elementos para triunfar, no solamente materiales, sino humanos. Que aquí se sientan como en casa. Esta es una oportunidad de oro”, sentenció el comisionado de la FMF.

En Argentina adelantan fecha y sede del amistoso contra México

De acuerdo con información de Gastón Edul, periodista de TyC Sports, la Albiceleste canceló una gira por China para enfrentar al Tricolor el 8 o 14 de octubre en Chicago, Illinois.

“Está confirmado. Cambian los planes para la selección Argentina, la gira no se hace en China, se hace en Estados Unidos y tenemos confirmado el primer partido: Argentina y México van a jugar en Chicago”, reveló Gastón Edul en un video que compartió en sus redes sociales.

La Selección Argentina vuelve a jugar contra México.

La gira de China no se hace.

Argentina - México en Chicago.

La Selección Argentina vuelve a jugar contra México.

La gira de China no se hace.

Argentina - México en Chicago.

Se va a jugar entre el 8 y 14 de octubre.

Lo que se sabe es que el amistoso entre la Argentina de Lionel Messi y México no puede ser el 11 de octubre, pues los dirigidos por Javier Aguirre ya tienen programado un cotejo contra Colombia para ese día en Arlington, Texas.

“Vuelven a enfrentarse después del partido de fase de grupos de Qatar 2022. Otra vez Argentina - México y se va a jugar un partido más que todavía no está confirmado”, agregó el citado periodista argentino.

Juegos de México antes de enfrentar a la Argentina de Lionel Messi

La Selección Mexicana volverá a las canchas el próximo 6 de septiembre, cuando mida fuerzas ante Japón en el Oakland Coliseum en su primer cotejo después de haberse proclamado campeón de la Copa Oro.

Tres días más tarde, el 9 de septiembre, los dirigidos por Javier Aguirre chocarán ante Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.

Para la Fecha FIFA de octubre, México solamente tiene confirmado el duelo del día 11 ante Colombia, y Argentina, según lo revelado por Gastón Edul, será el otro contrincante en esas fechas, ya sea el 8 o el 14.

La vez que Javier Aguirre enfrentó a Argentina como DT de México

Javier Aguirre ya sabe lo que es enfrentar a Argentina como entrenador de la Selección Mexicana, lo cual vivió durante su segunda etapa en el timón del Tricolor.

El Vasco era el director técnico de México cuando el equipo nacional se midió ante la Albiceleste en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.

La Selección Mexicana sucumbió 3-1 aquella ocasión ante Argentina, derrota que marcó el final de la segunda etapa de Javier Aguirre en el banquillo del Tricolor, mismo que había tomado el año anterior a mitad de las eliminatorias.

