Así fue el grandioso recibimiento de Canadá a Ismaël Koné tras su operación; el VIDEO te hará llorar

Los jugadores de Canadá le dieron un gran recibimiento a Ismaël Koné tras la operación a la que se sometió.

Ismaël Koné, volante de la selección de Canadá, tuvo un cálido y emotivo recibimiento de sus compañeros en su regreso a la concentración del equipo luego de la operación a la que se sometió por la fractura de tibia y peroné que sufrió en la pierna izquierda durante el duelo ante Qatar en la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026.

El conjunto de la hoja de maple compartió en sus redes sociales el video del increíble y sensible momento que vivió el mediocampista del Sassuolo, a quien el resto de los integrantes del seleccionado y el director técnico Jesse Marsch le dedicaron un homenaje lleno de aplausos, abrazos y porras.

Ismaël Koné bajó en maletas de la camioneta que lo trasladó al hotel en el que Canadá se concentra de cara a su tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El futbolista de 24 años reflejó la emoción en su rostro por el gran recibimiento que tuvo, mismo que casi lo hizo llorar.

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¿Cómo fue la lesión de Ismaël Koné?

Ismaël Koné sufrió una fractura de tibia y peroné en el segundo tiempo del juego en el que Canadá goleó 6-0 a Qatar en la segunda fecha del Grupo B de la Copa del Mundo 2026, luego de una dura entrada por detrás de parte de Assim Madibo, quien por ese motivo fue expulsado.

La imagen que captaron las cámaras de televisión conmocionó a los aficionados, pues la pierna izquierda del jugador se dobló de una manera impactante, motivo por el cual fue sacado de la cancha en camilla.

¿Cuánto tiempo estará fuera de actividad Ismaël Koné?

Luego de la operación a la que se sometió, Ismaël Koné comenzará su proceso de rehabilitación. No podrá volver a las canchas sino hasta dentro de cuatro o cinco meses, según su evolución física.

“He sentido su amor y su apoyo; de verdad, muchísimas gracias. Ni siquiera puedes imaginar lo agradecido que estoy con quienes se han puesto conmigo y me tienen en sus oraciones”, fue parte del mensaje que el mediocampista de Canadá compartió en sus redes sociales para agradecer el apoyo brindado por los aficionados.

Aunque no puede jugar más en lo que resta del Mundial 2026, Ismaël Koné intentará motivar más a The canucks, que enfrentan a Suiza en la tercera jornada en busca de hacerse del liderato del Grupo B de cara a los dieciseisavos de final.

EVG