Países Bajes rompe récord de la Brasil de Pelé y hace historia en la Copa del Mundo 2026 con una marca difícil de superar

La Selección de Países Bajos superó a la Brasil de Pelé y se convirtió en el primer equipo en la historia de la Copa del Mundo en hilar 14 partidos consecutivos sin derrota. La última derrota de la Naranja Mecánica en un Mundial fue en la final de Sudáfrica 2010. El récord del Scratch Du Oro duró de 1966 hasta hoy.

Es impresionante pensar que la última vez que Países Bajos perdió en una Copa del Mundo fue hace 16 años, cuando en Johannesburgo cayeron en la final ante España por 1-0 con gol de Andrés Iniesta. Desde entonces han estado imbatibles.

Ya son 14 partidos y contando sin que la Orange pierda en el Mundial, que en este periodo de tiempo ha ganado nueve encuentros y han empatado los cinco restantes. Cabe aclarar que Países Bajos tiene derrotas en tanda de penaltis, pero el resultado oficial es empate.

Netherlands become the eighth team to score over 100 #FIFAWorldCup goals 🇳🇱 pic.twitter.com/NArDMYGJ9l — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026

El récord de Pelé y Brasil se rompe 60 años después

La Selección Brasileña tenía el récord de más partidos sin perder en una Copa del Mundo. La marca arrancó en el Mundial Suecia 1958 y se extendió hasta Inglaterra 1966.

El invicto de los sudamericanos cayó el 15 de julio de 1966, al caer 3-1 ante Hungría en la primera ronda del torneo. El duelo se realizó en el Goodison Park, la antigua casa del Everton de la Premier League.

Los partidos sin perder de Países Bajos de 2014 a la fecha en el Mundial

2014

5-1 España-VICTORIA

3-2 Australia-VICTORIA

2-0 Chile-VICTORIA

2-1 México-VICTORIA

0-0 Costa Rica-EMPATE (pasó en penales)

0-0 ArgentinaEMPATE (eliminado en penales)

3-0 Brasil-VICTORIA por el 3° lugar

2022

2-0 Senegal-VICTORIA

1-1 Ecuador-EMPATE

2-0 Qatar-VICTORIA

3-1 Estados Unidos-VICTORIA

2-2 Argentina-EMPATE (eliminado en penales)

2026

2-2 Japón-EMPATE

5-1 Suecia-VICTORIA

Países Bajos golea a Suecia

En uno de los mejores partidos de lo que va de la Copa del Mundo 2026, Países Bajos humilló 5-1 a Suecia en la segunda jornada de la fase de grupos, resultado que deja a La Naranja Mecánica con 4 puntos como líder momentáneo del sector F.

Con sendos dobletes de Brian Brobbey, Cody Gakpo y una diana más de Crysencio Summerville, la Orange sumó tres puntos clave para soñar con el pase a los dieciseisavos de final del torneo. Los neerlandeses personificaron a la perfección la palabra contundencia; de siete remates al arco, cinco terminaron dentro de la red.

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