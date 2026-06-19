¡OFICIAL! El Mundial 2026 ya tiene a su primera selección eliminada de manera sorpresiva antes de la tercera jornada

Ya se conoce a la primera selección eliminada del Mundial 2026.

Haití se convirtió de manera oficial en la primera selección eliminada del Mundial 2026 de la FIFA, cuando todavía falta que dispute su tercer partido de la fase de grupos. El 3-0 sufrido a manos de Brasil dejó al conjunto caribeño sin posibilidades matemáticas de clasificar como uno de los mejores terceros.

La escuadra dirigida por el francés Sébastien Migné llegó al encuentro contra la Canarinha con la necesidad de sumar, luego de que en su debut sucumbió 1-0 a manos de Escocia. El descalabro frente a la Verdeamarela dejó a los Granaderos sin unidades en elm fondo del Grupo C de la justa tripartita.

Match la fini sou menm skò premye mitan an te fini an. 3-0. Grenadye yo tounen nan dezyèm mitan an ak plis dinamik. Men ki pa t ase pou te retounen nan skò a.



Fokis la pral mete sou twazyèm match la. Pou n ka sòti ak yon rezilta k ap fè nou plis plezi.



Nou fyè de Grenadye yo! pic.twitter.com/kT8pIEqWeD — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 20, 2026

¿Por qué Haití ya no puede ser una mejor tercera?

Haití ya no puede terminar en el tercer lugar del Grupo C del Mundial 2026. Esto se debe a que, si bien puede sumar tres puntos en su duelo de la última jornada contra Marruecos, ese resultado la dejaría abajo de los africanos y de Brasil.

Pero también la dejaría detrás de Escocia, pues el primer criterio de desempate cuando dos selecciones igualan en puntos es el resultado entre ellas, y los de Concacaf fueron derrotados por los británicos.

De esta manera, a Haití solamente le resta tener una despedida digna del Mundial 2026. Su último duelo será en contra de Marruecos el próximo 24 de junio en el Estadio Atlanta.

BRA 🇧🇷 3-0 🇭🇹 HAI (FT) - Brasil es la PRIMERA selección en TODA la historia de la Copa del Mundo que se enfrenta 10 veces a rivales de una misma confederación sin perder jamás (9V 1E vs CONCACAF). Y Haití es la PRIMERA selección matemáticamente eliminada del Mundial 2026. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 20, 2026

Haití sigue sin ganar en Copa del Mundo

El Mundial 2026 es el segundo en el que Haití tiene participación. Los caribeños todavía no saben lo que es ganar en el magno evento de la FIFA, pues en su debut en Alemania 1974 se fueron con tres derrotas.

En su primera participación, los Granaderos cayeron contra Italia (1-3), Polonia (0-7) y Argentina (1-4), con lo que finalizaron últimos del Grupo 4.

EVG