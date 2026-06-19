Fan brasileño recurre a una vieja tradición para arruinar el camino de Argentina en el Mundial 2026 (VIDEO)

Un brasileño hizo de las suyas para intentar arruinar el camino de Argentina en la Copa del Mundo 2026.

La rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil tuvo un capítulo fuera de las canchas en el Mundial 2026, luego de que un fan de la Canarinha le colocó el jersey de la Albiceleste a la estatua de Rocky Balboa en Filadelfia, con el objetivo de que los dirigidos por Lionel Scaloni no tengan éxito en el torneo de la FIFA.

El aficionado brasileño siguió los pasos de una tradición en Estados Unidos, la cual consiste en colocar banderas o playeras en la famosa escultura para arruinar la suerte del oponente.

🥊 🇦🇷 Nos Estados Unidos, é tradição entre torcedores rivais colocar bandeiras ou camisas na estátua de Rocky Balboa, em Filadélfia, para tentar dar azar ao adversário. Entrando na brincadeira, um torcedor brasileiro decidiu dar uma “forcinha” aos argentinos nesta Copa do Mundo.… pic.twitter.com/xvWKunH4It — ge (@geglobo) June 19, 2026

En el video que se hizo viral se ve al seguidor de la Verdeamarela batallar un poco para lograr su cometido. Después de un momento lo consiguió y se bajó de la estatua de Rocky Balboa, con la esperanza de que Argentina no se proclamará campeona en el Mundial 2026.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Marruecos vence con un golazo de Ismael Saibari a Escocia y aprieta el Grupo C de la Copa del Mundo 2026

¿Cuándo se creó la estatua de Rocky Balboa?

El escultor A. Thomas Schomberg creó la estatua de bronce de Rocky Balboa en 1980 para la película Rocky III. Posteriormente fue donada a la ciudad de Filadelfia por Sylvester Stallone.

Luego de las películas, la efigie se ubicó al pie derecho de los icónicos Rocky Steps, que es la escalinata del Museo de Arte de Filadelfia.

Más adelante, la estatua de Rocky Balboa fue trasladada de manera temporal al interior del Museo de Arte de Filadelfia para una exposición especial.

¿En qué ronda del Mundial 2026 se enfrentarían Brasil y Argentina?

Si Brasil y Argentina terminan líderes de sus respectivos grupos en el Mundial 2026 solamente podrían verse las caras hasta la gran final.

Sin embargo, si los dos o uno de los dos clasifica en la segunda posición, pueden toparse en etapas más tempranas como octavos o cuartos de final, fase esta última a partir de la cual todos los juegos se llevarán a cabo en Estados Unidos.

Argentina y Brasil no se encuentran en una Copa del Mundo desde la edición de Italia 1990, cuando Diego Armando Maradona y compañía se impusieron 1-0 al Scratch du Oro en octavos de final.

EVG