Mundial 2026: Ismael Saibari hace el gol más rápido de la Copa del Mundo (VIDEO)

Ismael Saibari acaba de entrar en la historia de la Copa del Mundo con su anotación ante Escocia en la cancha del Estadio Boston, ya que el mediocampista del PSV Eindhoven marcó el primer tanto de los marroquíes en el cotejo a los 71 segundos de haber iniciado el compromiso.

Este es el segundo tanto más rápido de una selección africana en toda la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, el primero le pertenece a Asamoah Gyan de Ghana que marcó un tanto en Alemania 2006 a los 68 segundos en su partido ante República Checa.

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Estos son los 10 goles más rápidos en la historia de los Mundiales

A pesar de que Ismael Saibari consiguió marcar a los 71 segundos de haber iniciado el compromiso, hay tantos en la Copa del Mundo que han sido más tempraneros que el del marroquí. En el primer puesto esta el de Hakan Sukur que fue a los 11 segundos del pitazo inicial.

1. Hakan Sukur, Turquía - República de Corea, 2002 (0:11 minutos)

2. Vaclav Masek, Checoslovaquia - México, 1962 (0:15)

3. Ernest Lehner, Alemania - Austria, 1934 (0:25)

4. Bryan Robson, Inglaterra - Francia, 1982 (0:28)

5. Clint Dempsey, Estados Unidos - Ghana, 2014 (0:30)

6. Bernard Lacombe, Francia - Italia, 1978 (0:31)

7. Arne Nyberg, Suecia - Hungría, 1938 (0:35)

7. Emile Veinante, Francia - Bélgica, 1938 (0:35)

8. Adalbert Desu, Rumania - Perú, 1930 (0:50)

8. Seung Zin Pak, Corea del Norte - Portugal, 1966 (0:50)

9. Celso Ayala, Paraguay - Nigeria, 1998 (0:52)

10. Mathias Jorgensen, Dinamarca - Croacia, 2018 (0:55)

El gol más rápido que fue más reciente es el de Rusia 2018 en el partido entre Dinamarca y Croacia, en el que Mathias Jorgensen marcó el primer tanto del compromiso de octavos de final a cinco segundos de cumplir el primer minuto de juego.