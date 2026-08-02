Rodrigo González logra segundo lugar en Silverstone y da a México otro podio en el GB3 Championship

Rodrigo González terminó segundo en la tercera carrera del GB3 Championship en el circuito de Silverstone, en Europa, después de liderar durante la mayor parte de la competencia y quedar a solo 0.176 segundos de alcanzar su primera victoria en la categoría.

Al volante del monoplaza de VRD Racing, Rodrigo arrancó desde la primera fila en la carrera de parrilla invertida y tomó el liderato desde la salida. Durante los primeros 20 minutos mantuvo una ventaja cercana a medio segundo y contuvo la presión de Edu Robinson, quien intentó superarlo cuando restaban cinco minutos para el final.

La lucha por la victoria se extendió hasta la última vuelta. Rodrigo resistió los ataques de Robinson en los sectores de Aintree, Village y The Loop, mientras Jacob Micallef se incorporaba a la disputa por el primer lugar.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas Primer ministro británico afirma que Gianni Infantino no es el indicado para ser presidente de la FIFA

Tercera carrera del GB3 Championship en el circuito de Silverstone, Europa. ı Foto: Cortesía

Micallef aprovechó el rebufo y activó el DRS en la recta Wellington para atacar por el exterior de Brooklands, penúltima curva de la carrera. El piloto maltés completó el adelantamiento y cruzó la meta apenas 0.176 segundos por delante del mexicano.

Rodrigo cerró así una de sus actuaciones más competitivas desde su llegada al GB3 Championship: lideró 13 de las 14 vueltas y mantuvo abierta la disputa por el triunfo hasta los últimos metros de Silverstone.

Con este resultado, México suma su segundo podio en el campeonato en tres semanas, después de la victoria conseguida por Patricio González el 12 de julio en el Red Bull Ring, Austria.

Patricio finalizó cuarto en Silverstone, resultado que colocó a los hermanos González dentro del Top 4. Su compañero en VRD Racing, Nikita Bedrin, terminó en la quinta posición.

Rodrigo González termina segundo en el GB3 Championship en Silverstone. ı Foto: Cortesía

El resultado confirma el buen momento de los pilotos mexicanos en el campeonato. Tres semanas antes, Patricio había conseguido en Austria su primera victoria en GB3, en una carrera en la que también compartió la primera fila con Rodrigo.

Ahora fue Rodrigo quien llevó la bandera mexicana al podio en uno de los circuitos con mayor historia del automovilismo mundial, como parte de una nueva generación de pilotos nacionales que comienza a disputar victorias en las categorías internacionales de monoplazas.

“Estoy muy orgulloso del trabajo que realizó todo el equipo durante el fin de semana. Tuvimos el ritmo para pelear por la victoria y luchamos hasta la última curva. Este resultado nos motiva a seguir trabajando para regresar aún más fuertes en la siguiente fecha del campeonato”, señaló Rodrigo González.

El piloto de VRD Racing buscará aprovechar el resultado de Silverstone para continuar sumando puntos y acercarse a su primera victoria en el GB3 Championship.

cehr