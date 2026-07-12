Patricio González consigue su primer triunfo en el GB3 Championship

Patricio González encabeza el podio junto a su compañero Nikita Bedrin y Leon Wilson en el trazado austriaco.

El piloto mexicano Patricio González consiguió este domingo su primera victoria en el GB3 Championship, al imponerse en la tercera y última carrera del fin de semana disputada en el circuito Red Bull Ring, en Austria.

Al volante del monoplaza de VRD Racing, González tomó el liderato desde la primera curva y mantuvo el control de la competencia hasta recibir la bandera a cuadros, pese a dos reinicios provocados por la salida del Safety Car.

Con este resultado, el mexicano también obtuvo su primer podio dentro del campeonato y encabezó el 1-2 de VRD Racing, seguido por su compañero Nikita Bedrin. Leon Wilson, de Arden Motorsport, completó el podio.

La victoria representó además el cierre de un fin de semana perfecto para VRD Racing, equipo que ganó las tres carreras disputadas en el Red Bull Ring.

“Esta victoria es de las más especiales que voy a tener en GB3, porque es la primera que consigo en el campeonato y también mi primer podio", afirmó Patricio González.

La competencia comenzó con los hermanos Rodrigo y Patricio González en la primera fila de la parrilla invertida. Rodrigo arrancó desde la pole position y Patricio desde el segundo lugar, pero este último aprovechó la salida para colocarse al frente desde la primera curva.

A partir de ese momento, González administró la ventaja y mantuvo la primera posición durante una carrera marcada por dos neutralizaciones y una segunda vuelta de formación, que redujo el tiempo efectivo de competencia.

“El mayor reto fue mantener la distancia con mi hermano y con el coche que venía detrás, porque le estaba dando DRS y necesitábamos escaparnos del grupo. Sentí que el triunfo podía ser posible desde la primera vuelta, cuando conseguí pasar al primer lugar en la primera curva”, explicó.

Rodrigo González permaneció en la disputa por las primeras posiciones hasta la última vuelta, cuando un contacto le impidió concluir la carrera.

Tras este resultado, Patricio ocupa el quinto lugar del campeonato y buscará avanzar al Top 3 durante la segunda mitad de la temporada.

“En tres semanas volveremos a competir en Silverstone. Espero estar en los tiempos desde la primera práctica y ojalá podamos repetir la victoria. Mi objetivo es avanzar al Top 3 del campeonato y seguir progresando en mi manejo y en mi desarrollo como piloto", señaló.

La siguiente ronda del GB3 Championship se disputará los días 1 y 2 de agosto en el circuito de Silverstone, Reino Unido.

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