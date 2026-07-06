Después de dos años Leclerc vuelve a triunfar

CHARLES LECLERC, de Ferrari, consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 en casi dos años después de que un caótico Gran Premio de Gran Bretaña terminó detrás del auto de seguridad y el líder de la clasificación Kimi Antonelli volvió a quedarse sin puntos con un auto dañado.

Leclerc superó a Antonelli en la largada mientras el piloto de Mercedes caía al tercer lugar, pero el italiano se acercó a Leclerc en las vueltas finales cuando reportó un problema de dirección. Leclerc se llevó la victoria detrás del auto de seguridad después de un espectacular trompo hacia la grava de Max Verstappen, quien era tercero.

“¡Por fin!”, dijo Leclerc por la radio después de lograr la victoria. “Ésta se sintió particularmente bien, aunque hubiera deseado que fuera un final más normal”.

El monegasco saltó de su auto y corrió hacia una multitud de miembros del personal de Ferrari que se abalanzaron para abrazarlo, derribando una barrera de público sobre su piloto. La última victoria de Leclerc en un Gran Premio fue en Estados Unidos en octubre del 2024.

Una parada en boxes no ayudó y Antonelli continuó perdiendo posiciones. Más tarde, el trompo de Max Verstappen volvió a sacudir la carrera.

El compañero de equipo de Kimi Antonelli en Mercedes y rival por el título, George Russell, terminó segundo para negarle a Ferrari el 1-2, quedándose afuera con neumáticos viejos cuando Lewis Hamilton entró a boxes bajo el auto de seguridad.

Hamilton tenía neumáticos frescos pero no pudo aprovecharlos porque la carrera terminó detrás del auto de seguridad. Cruzó la meta tercero.

El británico también enfrenta una investigación después de la carrera por presuntamente infringir las condiciones de bandera amarilla alrededor del momento en que perdió el lugar ante George Russell.

Kimi Antonelli fue noveno en la meta después de ignorar las súplicas del equipo para retirar el auto y así poder pelear por los últimos puestos de puntos. Pero el italiano cayó al 16.° con una penalización de tiempo por salirse de pista mientras lidiaba con su auto dañado en las curvas.

Por otra parte, el exdirector del equipo Red Bull, Christian Horner, regresó al paddock de la Fórmula 1 el domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, casi exactamente un año después de que lo despidieran tras la carrera del año pasado.

A Christian Horner se le ha vinculado con varios equipos durante el último año y manifestó, en comentarios publicados el domingo, que sólo se uniría a un equipo que creyera que puede ganar en la F1.

“Solamente volvería por lo correcto, porque al final del día quiero ganar y quiero estar con ganadores. No tiene sentido volver sólo por el hecho de tener un trabajo”, le dijo Christian Horner al Times de Londres.

Alpine señaló en enero que exdirector estaba entre un grupo de inversionistas interesados en comprar una participación en el equipo. El año pasado, el entonces director del equipo Aston Martin, Andy Cowell, comentó que Horner estaba “llamando a prácticamente todos los propietarios de equipos en este momento”.

Podio GB

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