El emotivo recibimiento a Raúl Jiménez en sus vacaciones; es ovacionado como héroe nacional (VIDEO)

Los jugadores de la Selección Mexicana rompieron la concentración de la Copa del Mundo 2026 y en sus respectivos destinos fueron recibidos con ovaciones y como héroes. Ahora fue el turno del delantero Raúl Alonso Jiménez, quien sintió el amor de la afición en el aeropuerto de Cancún.

Raúl Jiménez, delantero de los Wolves de la Championship, aterrizó en Cancún para sus vacaciones y fue recibido con aplausos y ovaciones. Además, toda la gente quería una foto del futbolista, una firma y Jiménez se dejó querer.

Raul Jimenez received a warm welcome upon his arrival in Cancun to enjoy his vacation after his participation in the 2026 FIFA World Cup. ❤️🐺



He was cheered and applauded by fans who were waiting to meet him and take photos with him. 👏🏼 pic.twitter.com/Zf5kw4GjBU — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 12, 2026

El Lobo Mexicano fue uno de los elementos más destacados del Tricolor en la Copa del Mundo 2026. Autor de tres goles y parte destacada de una competencia histórica, pues aunque se llegó a la misma ronda, en estadísticas es la mejor participación de una combinado azteca.

Al mando de Javier Aguirre se consiguió terminar la fase de grupos por primera vez en la historia como líder, invicto, con pleno de victorias para 9 puntos. Se ganaron más partidos al jugarse 5, pero se llegó a la misma ronda desde 1986; los octavos de final.

Además de Raúl Jiménez, jugadores como Memo Ochoa, Carlos Acevedo, Jesús Gallardo y Julián Quiñones han recibido muestra de cariño por parte de los aficionados.

La Pantera recibió una lluvia de aplausos mientras cruzaba la banda de seguridad para abordar su avión. Una vez arriba de la aeronave, el futbolista exAtlas recibió aplausos, porras y agradecimientos. Mientras caminaba a su asiento los aficionados le hicieron sentir su amor y le pedían fotos, además que extendían las manos para saludarlo.

Raúl Jiménez se prepara para su regreso a los Wolves

Dos días antes del debut de México en la Copa del Mundo 2026, se anunció que Raúl Jiménez alcanzó un acuerdo con los el Wolverhampton Wanderers, club de Inglaterra al que regresa luego de salir del Fulham.

El ariete mexicano se mantiene en el balompié de Europa. “Los Wolves han completado el fichaje del legendario delantero Raúl Jiménez, trayendo de vuelta a Molineux a uno de los jugadores más emblemáticos de la historia moderna del club”, dice el equipo en un comunicado.

Raúl Jiménez firma con los Wolves por dos años, con opción a doce meses de contrato. El delantero de 35 años de edad jugará en la Championship, que es la Segunda División Inglesa, pues el club descendió.

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