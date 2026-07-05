México vs Inglaterra: Jordan Pickford se luce con tremenda atajada tras cabezazo de Raúl Jiménez (VIDEO)

México le está jugando al tú por tú a Inglaterra por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 y en el primer tiempo Jordan Pickford ya tuvo su primera intervención para evitar la caída del marco de los Tres Leones.

Roberto Alvarado, de nueva cuenta en la Copa del Mundo, apareció por el sector derecho del campo de juego y mandó un centro al corazón del área, donde apareció Raúl Jiménez y de palomita sacó un remate de cabeza que iba a la base del poste izquierdo de Jordan Pickford.

13’ | 🧤 ATAJADÓN DE PICKFORD! 🏴🔥



Gran centro del Piojo y remate de 𝐑𝐀𝐔𝐋 𝐉𝐈𝐌𝐄𝐍𝐄𝐙, pero 𝐏𝐈𝐂𝐊𝐅𝐎𝐑𝐃 responde con una espectacular atajada para mantener el empate. 🇲🇽💥#Mexico 0-0 #England pic.twitter.com/Xf8VnIkRvN — 𝓟𝓐𝓣 🗽 (@Darts2Leek) July 6, 2026

Jordan Pickford, uno de los arqueros con más goles por parte de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez es uno de los delanteros mexicanos que ha jugado en la Premier League y conoce muy bien a los guardametas de Inglaterra, tanto así que Jordan Pickford es el guardameta al que más goles le ha convertido el Lobo de Tepeji.

El ariete del Wolverhampton tiene un registro de seis goles marcador al guardameta del Everton, una marca que beneficia a México en este encuentro, porque Raúl Jiménez conoce las debilidades de Jordan Pickford.

En el partido de este domingo, Raúl Jiménez estuvo cerca de volverle a convertir a Jordan Pickford. La temporada que viene ya no podrá aumentar su cuota, ya que el mexicano jugará en la Championship de Inglaterra con los Wolves.

DCO