Erling Haaland guió a Noruega a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Erling Haaland es la principal estrella de Noruega, selección que ha sido una de las revelaciones en el Mundial 2026 al clasificarse a los cuartos de final tras eliminar a Brasil, pentacampeona del orbe.

El delantero del Manchester City de la Premier League es uno de los goleadores de la Copa del Mundo hasta el momento con siete dianas, dos de las cuales hizo en el histórico 2-1 de los vikingos rojos sobre la Verdeamaela, pues los nórdicos nunca habían llegado a la ronda de cuartos de final.

Erling Haaland, la estrella de Noruega

Erling Haaland debutó como seleccionado de Noruega el 5 de septiembre de 2019 en un triunfo de 2-0 sobre Malta en juego eliminatorio hacia Qatar 2022.

Su primer gol fue el 4 de septiembre de 2020 en una derrota por 2-1 a manos de Austria en duelo de la UEFA Nations League.

Con su doblete ante Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, Erling Haaland llegó a 62 goles en 54 compromisos con Noruega.

EVG