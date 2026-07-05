Brasil suma otro fracaso en un Mundial: ¿cuántos años lleva sin ser campeón del mundo?

Brasil volvió a quedar eliminado antes de la pelea por el título y extendió su sequía mundialista.

La eliminación de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 volvió a sacudir al futbol internacional. La Canarinha, una de las máximas favoritas al título, cayó 2-1 y volvió a despedirse antes de tiempo de una Copa del Mundo.

El resultado también prolongó una sequía que ya alcanza 24 años sin levantar el trofeo más importante del futbol. Desde el histórico título conseguido en Corea-Japón 2002, la selección brasileña no ha vuelto siquiera a disputar una final mundialista.

🚨🚨 ERLING HAALAND first goal of the game, man is a beast and his height is also an advantage pic.twitter.com/V3T1IVYlNJ — WOLEZZY (@Wolezzytips) July 5, 2026

De campeona del mundo a una larga colección de decepciones

La última vez que Brasil conquistó el Mundial fue de la mano de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo y una generación que marcó época. Aquella victoria sobre Alemania en la final de 2002 parecía el inicio de una nueva era de dominio, pero ocurrió exactamente lo contrario.

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Desde entonces, la Verdeamarela ha enlazado eliminación tras eliminación frente a selecciones europeas, sin importar el talento de sus plantillas o el cartel de favorita con el que suele llegar a cada torneo.

Así fueron las últimas eliminaciones de Brasil en los Mundiales

Alemania 2006 | Cuartos de final

Brasil llegó como campeón defensor y con un equipo plagado de figuras como Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Adriano y Robinho, pero fue eliminado 1-0 por Francia, liderada por un brillante Zinedine Zidane.

Sudáfrica 2010 | Cuartos de final

La selección dirigida por Dunga parecía encaminada al título tras conquistar la Copa América y la Copa Confederaciones, aunque Países Bajos remontó el partido para imponerse 2-1 y dejar fuera a los sudamericanos.

Brasil 2014 | Semifinales

La mayor tragedia deportiva en la historia del país llegó jugando en casa. Tras la lesión de Neymar, Alemania protagonizó el histórico 7-1 en Belo Horizonte, una derrota que todavía persigue al futbol brasileño.

Rusia 2018 | Cuartos de final

Con Tite en el banquillo y Neymar como gran figura, Brasil volvió a instalarse entre los favoritos, pero Bélgica acabó con su sueño al derrotarlo 2-1 gracias a una generación encabezada por Kevin De Bruyne, Eden Hazard y Romelu Lukaku.

Qatar 2022 | Cuartos de final

Cuando parecía tener el pase asegurado, Croacia empató en la prórroga y terminó eliminando a Brasil 4-2 en penales, en una de las mayores sorpresas de aquella Copa del Mundo.

Mundial 2026 | Octavos de final

La llegada de Carlo Ancelotti renovó la ilusión brasileña, pero el proyecto sufrió un duro golpe tras caer frente a Noruega en la tanda de penales. La eliminación representa el peor resultado de Brasil en un Mundial desde 1990 y confirma que el ansiado hexacampeonato tendrá que seguir esperando.

History for Norway 🇳🇴



They have qualified for the @FIFAWorldCup quarter-finals for the first time ever, following their 2-1 win over Brazil. pic.twitter.com/lNpcvAwO2C — FIFA (@FIFAcom) July 5, 2026

Una sequía que ya pesa demasiado

La derrota ante Noruega no solo dejó fuera a uno de los candidatos al título, sino que confirmó que Brasil atraviesa la etapa más complicada de su historia moderna en los Mundiales.

Ya son 24 años sin conquistar la Copa del Mundo y seis ediciones consecutivas sin alcanzar la final. Para la selección más ganadora de todos los tiempos, la presión por recuperar el protagonismo internacional aumenta torneo tras torneo, mientras el sueño del hexacampeonato sigue convirtiéndose en una deuda pendiente para toda una generación de aficionados.

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