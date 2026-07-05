Futbol internacional

Se activa protocolo de tormenta eléctrica previo a pocas horas del México vs Inglaterra

El protocolo de tormenta eléctrica se activó poco más de dos horas antes del silbatazo inicial del México vs Inglaterra de octavos de final del Mundial 2026

El antecedente más reciente en la capital fue el duelo entre México y Ecuador, que comenzó con una hora de retraso.
El antecedente más reciente en la capital fue el duelo entre México y Ecuador, que comenzó con una hora de retraso. Foto: X @NoticiasGdl_Mx
Por:
Enrique Villanueva

La fuerte lluvia que se soltó en las inmediaciones del Estadio Azteca derivó en que se activara el protocolo de tormenta eléctrica a poco menos de tres horas para el arranque de México vs Inglaterra, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro está programado para comenzar a las 18:00 horas del Centro de México. Será el último de cinco juegos en el Coloso de Santa Úrsula en el Mundial tripartita.

Se mantiene el monitoreo del clima en el Estadio Ciudad de México

Las autoridades meteorológicas informaron que durante los próximos 30 minutos se prevé el desarrollo de tormentas en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, sede del esperado duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.

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El aviso mantiene activa la vigilancia sobre las condiciones climatológicas en la zona, ya que la presencia de actividad eléctrica podría obligar a la FIFA a mantener o reforzar el protocolo de seguridad para proteger a jugadores, aficionados y personal operativo antes del inicio del encuentro.

EVG

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