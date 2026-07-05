Se activa protocolo de tormenta eléctrica previo a pocas horas del México vs Inglaterra

El antecedente más reciente en la capital fue el duelo entre México y Ecuador, que comenzó con una hora de retraso.

La fuerte lluvia que se soltó en las inmediaciones del Estadio Azteca derivó en que se activara el protocolo de tormenta eléctrica a poco menos de tres horas para el arranque de México vs Inglaterra, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro está programado para comenzar a las 18:00 horas del Centro de México. Será el último de cinco juegos en el Coloso de Santa Úrsula en el Mundial tripartita.

Acaba de escucharse un trueno colosal en las inmediaciones del Estadio Azteca.



En las pantallas al exterior muestran la leyenda ‘Protocolo de Tormenta Eléctrica Activado’. pic.twitter.com/7cDvpNqemW — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) July 5, 2026

Se mantiene el monitoreo del clima en el Estadio Ciudad de México

Las autoridades meteorológicas informaron que durante los próximos 30 minutos se prevé el desarrollo de tormentas en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, sede del esperado duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.

Se prevén para los siguientes 30 minutos el desarrollo de #Tormentas en las inmediaciones del #EstadioCiudadDeMéxico 🇲🇽 vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽️ pic.twitter.com/IECvB9h9VM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 5, 2026

El aviso mantiene activa la vigilancia sobre las condiciones climatológicas en la zona, ya que la presencia de actividad eléctrica podría obligar a la FIFA a mantener o reforzar el protocolo de seguridad para proteger a jugadores, aficionados y personal operativo antes del inicio del encuentro.

EVG