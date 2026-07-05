¿Cuándo cumple años Gilberto Mora, el delantero más joven de la Selección Nacional?

Este Mundial ha destacado no solamente por el desempeño de la Selección Mexicana en la cancha, sino por el apoyo que las y los aficionados les han dado por medio de redes sociales y en las calles al equipo nacional.

Hasta antes de disputar el partido de octavos de final de este 5 de julio, la Selección Nacional no ha recibido ningún gol en contra, lo que ha aumentado la esperanza de las personas que ha seguido el Mundial.

Como nunca, las redes sociales se han llenado de memes, videos y humor por parte de las y los aficionados del deporte, pero también de aquellos que por primera vez decidieron ver los partidos de México en el torneo global.

Uno de los personajes más recurrentes dentro del humor y la celebración en México es el futbolista Gilberto Mora, pues además de su gran desempeño en la cancha, el delantero es el más joven del equipo.

Con tan solo 17 años de edad, es el futbolista más joven dentro del equipo y el más joven en ser parte de una selección dentro del mundial, y esto es algo que no ha pasado desapercibido por las y los hinchas.

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¿Cuándo nació Gilberto Mora?

Gilberto Rafael Mora Zambrano nació en 14 de octubre del 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que el seleccionado mexicano terminará esta Copa del Mundo sin cumplir la mayoría de edad.

La carrera de “Morita” comenzó a muy temprana edad, pues luego de formarse en el Centro de Iniciación Xoloitzcuintle (CIX), con 15 años debutó en 2024 con los Xolos de Tijuana.

Con 16 años de edad, Giberto Mora debutó en enero del 2025 con la selección absoluta durante un partido amistoso, por lo que hasta el momento es el futbolista más joven en ser parte de la Selección Nacional.

El ambiente de la Selección Mexicana formada por Javier Aguirre se ha ganado el corazón de los aficionados, pues por medio de sus redes sociales comparten el ambiente y la unión que existe entre los jugadores durante los entrenamientos.

Además, la Selección Nacional se unió al humor de las y los aficionados, pues con videos y comentarios en redes ellos mismos han bromeado sobre la edad de Gilberto Mora, o el gusto por el anime de Armando “La Hormiga” González.

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