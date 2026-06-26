¡BOMBAZO! Gilberto Mora es pretendido por un gigante de la Premier League

Gilberto Mora se convirtió en el jugador sensación desde su participación en la Copa Oro 2025, torneo en el que jugó todos los partido de eliminación directa de titular. Tras aquella actuación y su consolidación con la Selección Mexicana, el futbolista de 17 años ya es pretendido por un gigante de Europa.

Con información de Graeme Bailey, periodista especializado en fichajes, afirmó que el Manchester United está interesado en fugar a Gilberto Mora. Los visores de los Red Devils estuvieron presentes en el Estadio Azteca para ver al mediocampista de 17 años y se interesaron aún más en el jugador de los Xolos.

Manchester United were among a host of European giants represented at the Azteca on Wednesday, as teenage sensation Gilberto Mora once again underlined why he is regarded as one of the most exciting young talents in world football, @TEAMtalk can reveal.https://t.co/qJLDfW7GEY — Graeme Bailey (@GraemeBailey) June 25, 2026

Gilberto Mora tuvo su primera titularidad en el Mundial 2026

Después de los primeros dos partidos de la fase de grupos, Javier Aguirre le dio la oportunidad a Gilberto Mora de saltar como titular con la Selección Mexicana para enfrentar a Chequia y el jugador de Xolos fue uno de los mejores del Tricolor.

El dorsal “19” de México demostró sus cualidades en la cancha del Estadio Azteca y fue uno de los participantes en el segundo gol de la Selección Mexicana. Gilberto Mora condujo por todo el mediocampo y llegando al terreno rival cedió la esférica para Jorge Sánchez que entró solo al área de República Checa.

DCO