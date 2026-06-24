La Selección Mexicana está para ser campeona del mundo: Gilberto Mora

Gilberto Mora en el México vs Chequia, de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026

El mediocampista Gilberto Mora, el futbolista más joven de la Selección Mexicana, aseguró que el equipo está para pelear por el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, esto tras la goleada de 3-0 sobre Chequia en el último juego de la fase de grupos de Norteamérica 2026.

En la zona mixta posterior al juego realizado en el Estadio Azteca, el jugador el de Xolos no tuvo dudas en afirmar que el Tricolor puede ser monarca del orbe por primera vez a nivel mayor.

“Estamos muy contentos de cerrar con tres victorias y con el cero atrás. La Selección Mexicana está para ser campeona. Quiero pensar solamente en la Selección, en el Mundial, en poder seguir teniendo minutos y los que me toquen dar todo”, aseveró Gilberto Mora.

Gilberto Mora Zambrano, el mexicano más joven en jugar como titular en una #CopaMundialFIFA. ✨ pic.twitter.com/ZPOwsI3dir — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 25, 2026

Gilberto Mora tiene su primera titularidad en el Mundial 2026

El 3-0 sobre Chequia tuvo un significado más que especial para Gilberto Mora, pues por primera vez fue titular con México en el Mundial 2026.

El jugador de 17 años de edad había tenido minutos en la inauguración ante Sudáfrica y observó desde el banquillo la victoria en Guadalajara sobre Corea del Sur.

“Para mí es un sueño hecho realidad, es algo por lo que trabajé siempre, jugar aquí en el Estadio Azteca un Mundial con mi selección. Estoy muy feliz, queríamos cerrar con tres victorias y gracias a Dios así fue”, señaló acerca de su primera titularidad en el magno evento de la FIFA.

¿Y SI SÍ? 🇲🇽❤️🖤



Histórica fase de grupos

Tres partidos, tres triunfos

Cero goles en contra

Primera titularidad de Gil Mora



¡VAMOS MÉXICO! #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/6pcm8OX3Fq — Xolos (@Xolos) June 25, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en el Mundial?

México vuelve a las canchas el próximo martes 30 de junio, cuando enfrente los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El escenario será nuevamente el Estadio Azteca, pero el rival todavía está por definirse. Será el tercero del Grupo C, E, F, H o I.

EVG