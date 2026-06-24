México consigue victoria histórica ante Chequia en el Mundial 2026 y logra paso perfecto en casa

Julián Quiñones y Jorge Sánchez celebran el segundo gol de México ante Chequia, en la Copa del Mundo 2026

Tres de tres y nueve de nueve. Y sin recibir gol, además. Chequia fue la tercera víctima de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, en el segundo juego en el Estadio Azteca para los dirigidos por Javier Aguirre, que se impusieron 2-0 para convertirse en el primer representativo nacional en ganar sus tres juegos de fase de grupos en el magno evento de la FIFA, en un cotejo que se resolvió en el primer cuarto de hora del complemento con las anotaciones de Mateo Chávez y Julián Quiñones.

Javier Aguirre volvió a poner al Tala Rangel nuevamente como el portero titular. Sin embargo, le dio sus primeros minutos del torneo a Mateo Chávez y a Guillermo Memote Martínez, quienes ocuparon los puestos de los titulares Jesús Gallardo y Raúl Jiménez, de manera respectiva.

¡¡GOOOOL DE MÉXICO!! 🇲🇽¡¡GOOOOL DE MÉXICO!!🇲🇽

¡MATEO CHÁVEZ! ⚽



¡Se estrena como goleador en un Mundial! ¡Vamooos, carajooo!



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Por su parte, Gilberto Mora tuvo su primera titularidad en la justa al ocupar el lugar de Brian Gutiérrez en el mediocampo junto con Luis Romo, autor del gol de la victoria en Guadalajara sobre Corea del Sur; mientras que Edson Álvarez volvió a ser central, pero esta vez junto con César Montes, quien volvió a jugar tras cumplir con su suspensión, por lo que el Vasco optó por darle descanso a Johan Vásquez, además de que regresó a la lateral derecha a Jorge Sánchez y a Israel Reyes lo puso en lugar de Erik Lira.

Fue un primer tiempo trabado y que le costó mucho trabajo a los dirigidos por Javier Aguirre, ante un cuadro checo que no estuvo tan encerrado atrás, lo que obligaba al cuadro azteca a buscar distintas maneras de hacer daño. La gente hizo su papel desde el calentamiento al demostrarle todo su apoyo a los jugadores del Tricolor y siendo hostil con los dirigidos por Miroslav Koubek. Al minuto 17 de tiempo corrido se escuchó el Cielito Lindo en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula.

Gilberto Mora intentó probar con un disparo fuera del área, pero su remate fue tapado or la zaga rival. La más clara de la primera mitad de parte de México llegó al minuto 39, cuando Jorge Sánchez sacó un potente tiro de derecha que Matej Kovar atentó a su poste, contuvo.

Una chilena de Israel Reye en un tiro libre a favor de los anfitriones, poco antes (al 37’), fue otra de las pocas ocasiones que generó el equipo mexicano.

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¡Quiñones aparece! ¡Quiñones hace vibrar el Ciudad de México!



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La última acción de los 45 minutos iniciales fue un tiro de derecha de Julián Quiñones que se fue por arriba de la cabaña defendida por el cancerbero del PSV Eindhoven.

El flojo desempeño de la Selección Mexicana dejó inconforme al público en las tribunas, pues la muestra de ello fue el honor abucheo que se escuchó en cuanto el árbitro argentino Yael Falcón Pérez pitó el final del primer tiempo.

Sin embargo, desde el arranque del complemento la afición volvió a demostrar nuevamente su apoyo a México y a meterle presión a una Chequia que necesitaba la victoria, pues el empate no le era útil para colarse como una de las mejores terceras.

El cuadro tricolor salió en busca del gol, pero Chequia también adelantó más sus líneas, en busca de centros por arriba para sacar ventaja de su estatura. Pero en un contragolpe llegó el momento que los dirigidos por Aguirre y la afición esperaban. Luis Romo recuperó un balón y cedió a Mateo Chávez, quien poco adelante de mediacancha dejó atrás a un rival para enfilarse solo hacia el marco y definir con un toque de zurda por abajo para desatar la garganta de los 80,824 espectadores que se dieron cita al estadio.

Desesperada ahora por buscar dos tantos, Chequia volvió a quedar mal parada y el Tricolor aprovechó un grosero error de la zaga para sentenciar el duelo al 61’., luego de que un defensa rebotó el esférico en Julián Quiñones para que el ariete del Al-Qadisiya marcara su segundo tanto del certamen tras su diana en la inauguración ante Sudáfrica.

Ya con los tres puntos en la bolsa, Javier Aguirre sacó al Memote Martínez y le dio ingreso a Santiago Giménez, quien recibió una gran ovación del público. Luis Romo también abandonó la cancha y fue sustituido por Obed Vargas.

El público seguía expectante por saber si Memo Ochoa tendría sus primeros minutos en el certamen, pues el legendario guardameta estaba calentando. El esperado momento llegó al 77’. En su casa por muchos años con el América, el tapatío tuvo sus primeros minutos en su sexta Copa del Mundo. ‘Olé, olé, olé, Memo, Memo’, cantaron los aficionados en las tribunas.

¡OCHOA A LA CANCHA! 👏¡EL HISTÓRICO MEXICANO PISA EL CIUDAD DE MÉXICO! 🥹🇲🇽



¡Un Mundial más a la lista y este será el último! Don Francisco Guillermo Ochoa Magaña



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Checoslovaquia fue la selección ante la que México logró su primer triunfo mundialista en 1962. Y 64 años más tarde, Chequia, ya sin la parte de la actual Eslovaquia, es el equipo ante el que el Tricolor concretó su primera fase redonda en el torneo.

La Selección Mexicana, que ya había asegurado el liderato del Grupo A, todavía no conoce a su rival para el próximo martes en el duelo de dieciseisavos de final, que será el tercero del C, E, F, H o I.

Hasta el momento, todo apunta a que Escocia será el equipo que visite el Estadio Azteca el 30 de junio, pero también aparecen como opciones Cabo Verde, Uruguay, Senegal, Curazao, Arabia Saudita, Suecia, Ecuador y hasta la propia España si mañana cae en Guadalajara ante el conjunto charrúa y eso la relega a un tercer sitio.

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