Humildad, la filosofía del equipo de Javier Aguirre

Llegó el tercer partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 y el conjunto dirigido por Javier Aguirre se verá las caras ante Chequia. En conferencia de prensa, previo al partido del combinado tricolor, El Vasco aseguró que si algo distingue a su equipo es la “humildad, esa es la filosofía con la que nos manejamos”.

Resaltó que respeta el trabajo de sus rivales y que todos han sido complicados, por lo que sabe que no se deben de relajar cuando enfrenten a República Checa esta noche en el Estadio Ciudad de México.

El Dato: México venció 1-0 a Croacia en su primer juego mundialista bajo las órdenes de Javier Aguirre, en la justa de Corea-Japón 2002.

“No jugamos bien los dos juegos pasados. Hay que ser sinceros y reconocer nuestros errores. No intento bajo ninguna circunstancia ganarme el elogio gratuito de nadie por otras cosas que no sea jugar bien y ganar los partidos, que es el máximo elogio que puedo tener”, destacó.

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El timonel fue cuestionado acerca de los festejos de la afición mexicana, las fiestas que está generando la hinchada en el Ángel de la Independencia y como se sienten él y los futbolistas al saber todo el apoyo que reciben.

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“Sin duda es algo formidable. Tanto los jugadores como yo y todos sabemos lo que está pasando. El Azteca ha sido un fortín, espero que lo siga siendo. Ellos (la afición) hacen su papel y nosotros el nuestro dentro de la cancha. Nosotros debemos de hacer que ellos sigan celebrando. Los veo y los siento que tienen una confianza en lo que hacen, están conscientes de que pueden hacer mejor las cosas, estamos en casa, eso les da una inyección de ánimo y un estímulo a favor que ellos tratan de agradar a la gente y quedar bien con su país y eso los llena de energía”, comentó el timonel.

Al ser cuestionado acerca de Guillermo Ochoa y si le daría minutos ante Chequia en un duelo que el Tricolor ya no tendrá problema, pues está calificado y con el primer lugar de grupo asegurado, fiel a su costumbre evadió responder sobre dicho tema y hasta bromeaba asegurando “no te contesté nada de Ochoa, verdad. Entiendan que no voy a responder eso”.

“Lo dije siempre, desde que volví, que no iba a regalar nada, que los 26 están por merecimientos propios. Por lesión perdimos a Marcel , Luis Ángel y Huescas. A la selección vienen y juegan los que están en mejor momento”, añadió el entrenador.

Relacionado al mismo tema, destacó que él piensa que Ochoa Magaña ya está cansado de que siempre se le cuestione lo mismo sobre su liderazgo o si será titular o no en el próximo encuentro de la Selección Mexicana sea contra el contrincante que sea.

“Hasta el propio Memo se cansa de que le pregunten y le digan. Le veo bien, como a Carlos Acevedo, Raúl Rangel , no es demagogia, digo lo que siento. Veo a 26 cabrones como un puño, todos están apoyando”, resaltó.

Guillermo Ochoa tuvo un accidente ayer por la mañana. El portero se resbaló y Aguirre fue cuestionado al respecto, pero resaltó que “pensé que era la rodilla, pero siguió entrenando. Para la edad que tiene, está muy bien, lo vi más como susto. Un poco de la cadera, estaba flojito el pasto, antes de él se le fue al Tala Rangel, fue un momento que nos preocupamos”.

Sin duda, el principal objetivo es obtener los tres triunfos, con ello los nueve puntos y así seguir jugando en casa hasta los octavos de final, por lo que Javier Aguirre no quiere regalar nada en el duelo de esta noche.

“Es muy importante, no es tangible pero es un objetivo primario, ser primeros del grupo. Eso permitirá continuar por lo menos un partido más en tu casa. Daremos todo en el terreno de juego para ganar y luego esperar al rival acá, en nuestra casa, en nuestro México”, afirmó el entrenador.

Por su parte, el seleccionador de República Checa, Miroslav Koubek, reconoció la ventaja de los anfitriones, pero dijo que su combinado está obligado a ganar y aún depende de otros resultados para avanzar a dieciseisavos; empleará la fuerza máxima frente al Tricolor.

“Tenemos que enfocarnos en qué necesitamos hacer para ganar y conseguir los puntos necesarios; de lo contrario, estamos fuera. Los milagros sí ocurren y nada es imposible en el futbol”, comentó Koubek.

Tras caer ante los surcoreanos y empatar ante los sudaficanos, Chequia tiene un solo punto en la llave. Simultáneamente, Corea del Sur y Sudáfrica jugarán en Monterrey.

Los asiáticos aseguran su clasificación y el segundo lugar del sector A con un triunfo sobre los Bafana Bafana, que deben vencer para llegar a cuatro unidades y esperar que los checos no sumen de a tres ante el Tricolor para seguir con vida.

Javier Aguirre

Edad: 67 años

Debut como DT: 1996

(Atlante)