Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿Cómo va el medallero y en qué lugar está México?

Randal Willars sumó dos medallas de oro a su vitrina.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe apenas llevan algunos días de haber iniciado, pero la diferencia de medallas entre México y el segundo lugar ya es abismal, ya que los deportistas aztecas han arrasado en sus respectivas disciplinas y en menos de siete días, la delegación que representa a nuestro país ya tiene 100 medallas de oro.

México siempre ha sido potencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y este año no es la excepción. Los más de 600 atletas aztecas buscarán dejar a nuestro país en lo más alto del medallero y conseguir la decimocuarta victoria, en la historia del evento, para la delegación mexicana.

¡100 medallas de oro para México! 🥇🇲🇽

¡La delegación mexicana acaba de romper la barrera de las 100 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe!



Gracias a cada atleta por dejar el alma en cada disciplina. ¡Gigantes! 🔥💪 pic.twitter.com/gZtuUBd9Ab — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 1, 2026

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe no ha mostrado un movimiento en el primer lugar desde que pasó la inauguración, ya que desde que se entregaron las primeras medallas, la delegación mexicana se adueño del liderato.

1.- México - 112 oros, 76 platas, 59 bronces - 247 medallas en total

2.- Colombia - 53 oros, 64 platas, 42 bronces - 159 medallas en total

3.- Cuba - 24 oros, 20 platas, 31 bronces - 75 medallas en total

4.- Venezuela - 19 oros, 31 platas, 57 bronces - 107 medallas en total

5.- Puerto Rico - 14 oros, 19 platas, 26 bronces - 59 medallas en total

6.- R. Dominicana - 13 oros, 14 platas, 42 bronces - 69 medallas en total

7.- Guatemala - 10 oros, 19 platas, 18 bronces - 47 medallas en total

8.- El Salvador - 6 oros, 3 platas, 9 bronces - 18 medallas en total

9.- Costa Rica - 5 oros, 4 platas, 11 bronces - 20 medallas en total

10.- T. y Tobago - 5 oros, 2 platas, 8 bronces - 15 medallas en total

La actividad seguirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los que México aún tiene participación en la disciplina de Clavados, la cual es una de las más fuertes para la delegación azteca y en la que pueden caer diversas medallas.

DCO