Fuera de Canchas

Árbitros del Cruz Azul vs Atlante acusan a policías de tránsito por ser agredidos afuera del Estadio Azteca (VIDEO)

Tras el partido entre el Cruz Azul y el Atlante, los árbitros que participaron en el partido vivieron momentos de tensión por un altercado con policías de tránsito

Árbitros mexicanos acusan agresiones por parte de policías de tránsito.
Árbitros mexicanos acusan agresiones por parte de policías de tránsito. Foto: Captura de Pantalla
Por:
Diego Chávez Ortiz

El Cruz Azul vs. Atlante no terminó de la mejor manera a las afueras del Estadio Azteca, ya que en redes sociales ya circulan los videos donde se puede ver que un grupo de policías de tránsito intenta bajar de su vehículo a uno de los árbitros que participó en el partido de la Jornada 3 del Apertura 2026.

En las imágenes que se han viralizado en internet, se puede ver que tres de los silbantes están parados a un lado del carro e intentan calmar los ánimos de los oficiales, mientras ellos están en la puerta del vehículo jalando a la persona que está dentro para bajarla del automóvil.

El Atlante consiguió su primer victoria en su regreso a la Liga MX

El Atlante visitó el Estadio Azteca para enfrentarse al Atlante en la Jornada 3 del Apertura 2026, un encuentro que estuvo lleno de emociones desde principio a fin para que los Potros de Hierro consiguieran su primera victoria del torneo.

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El Equipo del Pueblo inició ganando el encuentro por marcador de 2-0, aunque el Cruz Azul logró marcar para el 2-1 parcial en el encuentro, pero un penal en el segundo tiempo le volvió a dar la ventaja al Atlante y La Máquina marcó en los últimos minutos, pero se quedaron sin tiempo para emparejar los cartones.

El Atlante volvió a la primera división después de 12 años de espera e inició su camino en el Apertura 2026 con una derrota ante Necaxa, un empate contra el América y su primera victoria fue ante el vigente campeón Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca.

Atlante tendrá su primera participación en la Leagues Cup

El Atlante volvió a la primera división después de 12 años y lo están haciendo de la mejor manera para su afición. Tras llevarse los tres puntos ante el Cruz Azul, los Potros de Hierro emprenderán su primer viaje a Estados Unidos para participar en la Leagues Cup.

El conjunto dirigido por Miguel Herrera se medirá frente a Vancouver Whitecaps, Real Salt Lake y el Minnesota United en busca de avanzar a la siguiente ronde del torneo binacional, aunque no será nada sencillo al disputar todos sus encuentros como visita.

DCO

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