Árbitros del Cruz Azul vs Atlante acusan a policías de tránsito por ser agredidos afuera del Estadio Azteca (VIDEO)

El Cruz Azul vs. Atlante no terminó de la mejor manera a las afueras del Estadio Azteca, ya que en redes sociales ya circulan los videos donde se puede ver que un grupo de policías de tránsito intenta bajar de su vehículo a uno de los árbitros que participó en el partido de la Jornada 3 del Apertura 2026.

En las imágenes que se han viralizado en internet, se puede ver que tres de los silbantes están parados a un lado del carro e intentan calmar los ánimos de los oficiales, mientras ellos están en la puerta del vehículo jalando a la persona que está dentro para bajarla del automóvil.

LAMENTABLE 😡



Los árbitros del encuentro entre Cruz Azul y Atlante acusan de haber sido agredidos por autoridades de tránsito al salir del Estadio Azteca 🫠#Futbol #LigaMX #violencia #TVCDeportes pic.twitter.com/NTDel1OUCb — TVC Deportes (@TVCDeportes) August 2, 2026

El Atlante consiguió su primer victoria en su regreso a la Liga MX

El Atlante visitó el Estadio Azteca para enfrentarse al Atlante en la Jornada 3 del Apertura 2026, un encuentro que estuvo lleno de emociones desde principio a fin para que los Potros de Hierro consiguieran su primera victoria del torneo.

El Equipo del Pueblo inició ganando el encuentro por marcador de 2-0, aunque el Cruz Azul logró marcar para el 2-1 parcial en el encuentro, pero un penal en el segundo tiempo le volvió a dar la ventaja al Atlante y La Máquina marcó en los últimos minutos, pero se quedaron sin tiempo para emparejar los cartones.

El Atlante volvió a la primera división después de 12 años de espera e inició su camino en el Apertura 2026 con una derrota ante Necaxa, un empate contra el América y su primera victoria fue ante el vigente campeón Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca.

Esperamos 12 años, 4 meses y 9 días para volver a disfrutar de un triunfo en Liga MX y lo hicimos a lo grande, contra el campeón y en el @EstadioBanorte.



¡Vamos, Potros! A seguir por este camino.#LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/bU7bVc3paI — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) August 2, 2026

Atlante tendrá su primera participación en la Leagues Cup

El Atlante volvió a la primera división después de 12 años y lo están haciendo de la mejor manera para su afición. Tras llevarse los tres puntos ante el Cruz Azul, los Potros de Hierro emprenderán su primer viaje a Estados Unidos para participar en la Leagues Cup.

El conjunto dirigido por Miguel Herrera se medirá frente a Vancouver Whitecaps, Real Salt Lake y el Minnesota United en busca de avanzar a la siguiente ronde del torneo binacional, aunque no será nada sencillo al disputar todos sus encuentros como visita.

DCO