FC Juárez revela el sorpresivo motivo por el que la FIFA le impuso una fuerte sanción

Jugadores de FC Juárez durante su derrota ante Pumas en la Jornada 3 del Apertura 2026.

Los Bravos de Ciudad Juárez aclararon y revelaron en un comunicado la razón por la cual la FIFA puso al club fronterizo en la Lista de Prohibición de Registros, asegurando que esta situación se debe a una falta de actualización de documentos.

“En relación a la información que ha surgido sobre una prohibición de la FIFA para el registro de nuevos jugadores, Futbol Club Juárez informa que dicha situación se derivó de una actualización de documentos de la sociedad ante un organismo independiente de la FIFA”, se lee en el mensaje que compartió el equipo norteño.

📑 COMUNICADO OFICIAL.



En relación con la información que ha surgido sobre el registro de nuevos jugadores, Fútbol Club Juárez informa lo siguiente. pic.twitter.com/rsstMnpq8t — FC Juárez (@fcjuarezoficial) August 2, 2026

Bravos asegura que ya trabaja para que FIFA le retire sanción

En el mismo comunicado, FC Juárez afirmó que ya está haciendo el procedimiento necesario para que todo esté en orden ante la FIFA.

“FC Juárez se encuentra atendiendo el procedimiento administrativo ordinario de acreditación y en espera de que dicha actualización se vea reflejada a la brevedad a fin de continuar con regularidad cualquier trámite necesario”, enfatizaron los Bravos.

FC Juárez apareció en la Lista de Prohibición de Registros de la FIFA el 27 de julio con sentencia “hasta que se levante” la sanción correspondiente, lo cual significa que la institución no puede realizar fichajes en este periodo de transferencias hasta que el tema se aclare.

El periodo de transferencias de la Liga MX para el Torneo Apertura 2026 termina el próximo 11 de septiembre.

El terrible inicio de FC Juárez en el Apertura 2026

Los Bravos de Ciudad Juárez no han sumado ningún punto en el arranque del Apertura 2026, luego de que perdieron en las tres primeras jornadas de la Liga MX.

El equipo fronterizo fue derrotado por Puebla, Chivas y Pumas, ante el que sucumbió por un estrepitoso 5-1 en calidad de local, resultado que habría derivado en que el portugués Pedro Caixinha haya dejado de ser director técnico del club.

El reto inmediato para FC Juárez es la Leagues Cup, que comienza el 4 de agosto. En la cuarta edición del torneo entre la Liga MX y la MLS los fronterizos tendrán como rivales a Minnesota, Vancouver y Real Salt Lake.

EVG