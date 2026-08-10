El Chelsea se olvida de Julián Quiñones y ya lanzó otra oferta por este crack mexicano

El Chelsea puso la mira en otro crack mexicano tras el fallido fichaje de Julián Quiñones.

En los últimos meses sonó Julián Quiñones como posible refuerzo del Chelsea, pero el fichaje no se concretó y los Blues tienen en la mira a Vicente García, joven mediocampista mexicano del LA Galaxy y que apenas tiene 16 años de edad.

Diversos reportes indican que los Blues irían en busca de Vinny García debido a su experiencia en selecciones menores tanto con México como con Estados Unidos, y también se señala que esta operación se concretaría hasta que el jugador cumpla 18 años.

🚨|| EXCL: Chelsea is almost done finalizing a deal for LA Galaxy midfielder Vincente Garcia.



The 16-year-old will join the Blues when he turns 18 in 2028.



The deal is expected to be worth €2.63 million (£ 2.25 million) plus add-ons.



Sources: @TheAthletic @JordanC1107… pic.twitter.com/I9EWAxxKwl — The Chelsea Boy™🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@TheChelseaBoyy) August 10, 2026

¿Quién es Vicente García, el mexicano al que el Chelsea quiere?

Vinny García nació el 25 de junio de 2010 en Estados Unidos, pero también tiene nacionalidad mexicana por ascendencia, motivo por el cual ha representado al Tricolor a nivel juvenil, concretamente en la categoría Sub-15.

Vicente García es un mediocampista de 16 años que se formó futbolísticamente en el LA Galaxy. Firmó su primer contrato profesional en enero de 2025 con la franquicia de California como jugador formado en casa.

El mediocampista se convirtió en el quinto jugador más joven de la MLS en firmar un contrato profesional. Lo hizo con 14 años y 198 días.

Apenas en agosto de este 2026, Vicente García recibió su primera convocatoria en el primer equipo del LA Galaxy para un partido de la MLS contra el FC Dallas, duelo que culminó con un empate sin anotaciones.

¿Cuánto ofrece el Chelsea por el mexicano Vicente García?

Reportes internacionales apuntan que el Chelsea ofrece alrededor de 3 millones de dólares por Vicente García, quien se uniría al equipo inglés en cuanto cumpla 18 años, es decir, en 2028.

Los posibles bonos relacionados con rendimiento y objetivos deportivos se unirían a la cantidad mencionada, en una operación a la que los Blues están acostumbrados, pues en la época reciente ha apostado por jugadores jóvenes antes de que alcancen su máximo valor en el mercado internacional.

Uno de esos casos es el del ecuatoriano Kendry Páez, quien fue fichado desde el país sudamericano con un acuerdo anticipado para unirse a la entidad londinense una vez cumplida la mayoría de edad.

EVG