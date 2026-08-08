Leagues Cup 2026: Resúmenes y actividad de los equipos de la Liga MX contra la MLS HOY 8 de agosto

El León está cerca de firmar su pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup tras conseguir su segunda victoria del torneo ante el Orlando City de Antoine Griezmann. Los Panzas Verdes llegan a la tercera jornada de la competencia con seis puntos de seis posibles y altas probabilidades de ser uno de los primeros cuatro equipo de la tabla general.

Cabe recalcar que solo ocho equipos avanzan a los cuartos de final de la competencia, cuatro de la Liga MX y cuatro de la MLS. Es hasta las semifinales cuando clubes del mismo país se pueden enfrentar, solo si llegan a avanzar de ronda en el certamen internacional.

With a last minute GOLAZO, @LAFC se quedó con la victoria and they're still in the running for a spot in the second round! 😎🤩 #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/gEnpKHMH5q — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 9, 2026

LAFC vence al campeón de la Liga MX en el tiempo de compensación

El LAFC y el Toluca protagonizaron un encuentro muy reñido en la cancha del BMO Stadium el cual se mantuvo 0-0 hasta el tiempo de compensación de la segunda parte, cuando el conjunto angelino se llevó la victoria con un golazo de Eddie Segura.

El Toluca ganó su primer encuentro en la Leagues Cup ante el Seattle Sounders, pero el LAFC consiguió encontrar la fórmula para derrotar al vigente campeón de la Liga MX con un solitario gol al 92 de juego. El equipo de Antonio Mohamed necesita ganar en la última jornada para pelear su pase a la siguiente ronda.

Victory for Real Salt Lake! 👑



Atlante se lleva cuatro goles en su segundo juego de #LeaguesCup



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Atlante es goleado por el Real Salt Lake y complica su clasificación

El Atlante no pudo aguantar las embestidas del Real Salt Lake durante el encuentro y terminaron perdiendo 4-0 en el marcador, complicando su pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup después de ganar en la primera jornada.

El equipo de Miguel Herrera sufrió una anotación anulada en el primer tiempo que significaba el 1-1 en el partido y minutos antes el entrenador mexicano fue expulsado del encuentro por reclamarle al árbitro central. Los Potros de Hierro solo tienen tres unidades en el certamen a falta de una fecha por disputarse.

FC Dallas gets it done at PayPal Park! 👊⚽



Two wins, six points, and a perfect #LeaguesCup2026 start 😎 pic.twitter.com/QjtNwm3gWi — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 9, 2026

Chivas cae a manos de FC Dallas y se despide de la Leagues Cup

Chivas no encontró el marco rival ante el FC Dallas y el conjunto de la MLS terminó llevándose los tres puntos por marcador de 1-0 con un solitario gol de Logan Farrington, con lo que el conjunto texano se mantiene invicto y con dos partidos ganados para su cuenta personal.

El primer tiempo del compromiso en PayPal Park terminó con un par de roscas en el tablero y con un Rebaño Sagrado que no dejaba de intentar buscar el gol sobre el marco de Jonathan Sirois, quien tuvo una gran actuación bajo los tres palos para mantener su arco en cero.

Monterrey remonta al Inter Miami que no tuvo a Leo Messi

El Monterrey tuvo que sufrir en el NU Stadium para poder llevarse su primera victoria en la edición 2026 de la Leagues Cup ante el Inter Miami por marcador de 2-1. El equipo de Matías Almeyda peleará por su clasificación a la ronda de eliminación en la última fecha.

Leo Messi no estuvo presente en el encuentro ante los Rayados por el fallecimiento de su padre Jorge Messi, quien perdió la vida en la mañana de este sábado en Argentina, por lo que el astro argentino viajó a su país para despedirse de su padre y las Garzas no contaron con su capitán para este compromiso.

¡La Fiera se lleva la victoria en Orlando! 👏



🦁 @clubleonfc remonta el marcador para vencer a @OrlandoCitySC y conseguir su segundo triunfo en #LeaguesCup2026 🏆 pic.twitter.com/6Py2fRXUIh — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 9, 2026

León remonta al Orlando City y sigue invicto en el torneo

El León está cerca de conseguir su pase a la fase de eliminación de la Leagues Cup si firman otra victoria en la tercera jornada del torneo. Los Panzas Verdes remontaron ante el Orlando City para sumar otros tres puntos a su cuenta personal.

Juan José Guevara y Daniel Arcila fueron los autores de los dos tantos del León para que consiguieran su segunda victoria del certamen. Por parte del conjunto de la MLS, Marco Pasalic fue el autor del gol del Orlando City.

DCO