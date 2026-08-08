En Uruguay un partido de futbol ocasionó un terrible choque al mandar el balón fuera del estadio (VIDEO)

En redes sociales circula un video que se ha viralizado en las últimas horas por el inesperado momento que se vivió en un partido de la segunda división del futbol profesional de Uruguay, ya que dos automóviles tuvieron un terrible choque por culpa del encuentro que se llevó a cabo en Montevideo.

En las imágenes se puede ver cómo la defensa de Paysandú FC despeja la pelota para evitar el contragolpe del Uruguay Montevideo; sin embargo, la pelota se fue hacia la avenida que está cerca del estadio donde se llevó a cabo el partido y un automóvil se detuvo cuando la pelota pasó por delante, pero el carro que venía atrás terminó impactándolo en la parte trasera.

Meanwhile in Uruguay, the soccer ball went off the field, onto the road, and caused a car crash pic.twitter.com/o1Sj6hZqXx — Barstool Sports (@barstoolsports) August 8, 2026

A pesar de lo ocurrido afuera de la cancha del Uruguay Montevideo y que los automóviles tuvieron que arreglar este problema que ocasionó el partido, los jugadores no pararon el compromiso y todo siguió como si nada hubiera ocurrido.

Pero al final del compromiso, lo que se llevó los reflectores no fue la victoria del conjunto local, sino el choque que se vivió durante el partido, pues muchos internautas confirman que es uno de los momentos más surrealistas en la historia del futbol uruguayo.

Algunos reportes locales indican que el tráfico estuvo detenido durante 15 minutos hasta que se arregló el problema entre los dos automovilistas y retiraron sus vehículos de la vía para que los demás carros continuarán su camino sin problema alguno.

DCO