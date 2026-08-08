Muere el papá de Lionel Messi y así lo despide el mundo del futbol; reacciones

Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, falleció a los 68 años producto de una enfermedad que lo tuvo en tratamiento en los últimos meses. La partida del papá del ‘10′ albiceleste generó una ola de reacciones en redes sociales.

Clubes y personalidades de todo el mundo despidieron a Jorge Messi con mensajes de condolencias, así como palabras de aliento para La Pulga. Los primeros en brindar unas palabras para el papá del jugador fueron Club Atlético Newell’s Old Boys, La Selección Argentina y el Futbol Club Barcelona, los tres equipos más cercanos a Lionel.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del futbol mundial.Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso”. es el mensaje completo de La Lepra.

Jorge Messi fue técnico químico y trabajó en la siderúrgica Acindar. Intentó ser futbolista como mediocampista y llegó a las inferiores de Newell’s Old Boys, pero debió abandonar la actividad para hacer el servicio militar, antes obligatorio en Argentina. Ayudó en la carrera futbolística de su tercer hijo, como representante y encargado de sus negocios más allá del futbol.

Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi. pic.twitter.com/uwuH9s6dLY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2026

Las despedidas para el papá de Messi

La noticia conmocionó al deporte mundial, tanto que equipos como el Real Madrid, el acérrimo rival del Barcelona, club en donde se formó y se convirtió en leyenda Messi, se tomaron un momento para despedir a Jorge Messi.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2026

“La Asociación del Futbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!“, compartió la AFA.

“Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi”, inicia una publicación del Barcelona. “El presidente y la junta directiva expresan su más sentido pésame por el fallecimiento de Jorge Messi”.

Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo. pic.twitter.com/k7TUlPkGTM — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 8, 2026

“Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento”, apuntó River Plate.

“La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi.Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.Que descanse en paz”, escribió la Conmebol.

“El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi.Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD”, dijo Central, el club rival de Newell’s, del cual era hincha Jorge Messi.

aar