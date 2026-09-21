Filtran el jersey que Lionel Messi lucirá en su último partido con Argentina (VIDEO)

Lionel Messi presumió en sus redes sociales el jersey especial que lucirá en su último partido con Argentina, lo cual hizo mediante un breve video en el que quita la playera anterior para sustituirla por la que usará el próximo 6 de octubre en el amistoso contra Benín.

“Último partido... Una camiseta para toda la vida”, fue el mensaje con el que La Pulga acompañó su publicación, misma en la que se observa que la camiseta es de la marca Adidas. Tanto el nombre como el dorsal como el nombre sobresalen en color dorado.

En el jersey con el que Lionel Messi disputará su último compromiso con Argentina destaca el color celeste con una franja vertical que atraviesa el centro de la playera, la cual tiene un sol gigante en sello de agua.

¿Dónde será el último partido de Lionel Messi con Argentina?

El Estadio Monumental de Buenos Aires será el escenario en el que Lionel Messi tenga su despedida de la Selección Argentina, la cual será el próximo 6 de octubre en contra de Benín.

El partido ante el conjunto africano será el último de tres que los dirigidos por Lionel Scaloni afronten en la Fecha FIFA. En dicho cotejo, La Pulga tendrá su emotiva despedida de la Albiceleste, en la que estarán como invitados especiales los futbolistas con los que logró el título mundial en Qatar 2022.

Antes del duelo frente a Benín, Argentina se medirá ante Bolivia y Burkina Faso en amistosos a celebrarse el 30 de septiembre y el 3 de octubre en Córdoba y Buenos Aires, de manera respectiva.

El de Benín es el único de estos tres duelos en los que estará el originario de Rosario, quien debutó con la selección mayor de Argentina en 2005.

¿Cuántos partidos ha jugado Lionel Messi con Argentina?

Lionel Messi ha disputado 207 juegos con Argentina, incluyendo 72 de eliminatorias mundialistas, 61 amistosos y 34 de Copa del Mundo.

El exjugador del Barcelona es con 125 anotaciones el máximo goleador en la historia de la Albiceleste, con la que también registra 68 asistencias.

Lionel Messi ganó seis trofeos con Argentina, cuatro a nivel mayor, estos últimos traducidos en dos Copas América (2021 y 2024), un Mundial (Qatar 2022) y una Finalissima (2022). También consiguió un oro olímpico (Beijing 2008) y un Mundial Sub-20 (Países Bajos 2005).

EVG