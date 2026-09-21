Dani Alves reaparece con un equipo histórico y grande de América (VIDEO)

Dani Alves lució el jersey de uno de los clubes más trascendentes de América.

El exfutbolista brasileño Dani Alves despertó los rumores en torno a un posible regreso a las canchas, y con un importante club de América, luego de que en una visita que tuvo a El Salvador aprovechó para lucir el jersey del Club Deportivo FAS, al que definió como el mejor equipo de la nación centroamericana.

“Para el mejor equipo de El Salvador”, fue la dedicatoria especial que escribió el exjugador brasileño al firmar el jersey del equipo cuscatleco, que en sus redes sociales presumió con orgullo este momento. Con 19 títulos, FAS es la entidad más ganadora junto con Alianza, que tiene la misma cantidad de estrellas.

Dani Alves agradece cariño de la gente en su visita a El Salvador

Dani Alves fue muy bien recibido por la gente en El Salvador, motivo por el cual dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento para las personas que le mostraron su cariño y admiración en su visita al país de Centroamérica.

“Gracias Salvadoreño por el amor genuino que tiene por mi amados; declaro en nombre de Jesús que tú no solo serás reconocida por tu restauración, más si por tu capacidad de seguir transformando e impactando vidas en todos los lugares. Dios siempre honra los que le honran”, se lee en parte del mensaje escrito por el exjugador brasileño.

Según información de El Mundo, Dani Alves acudió a El Salvador para participar en la novena edición de la pedaleada que organiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes del país de Centroamérica.

La vida de Dani Alves tras su retiro de las canchas

Pumas fue el último club de Dani Alves como futbolista, una carrera que no terminó de la mejor manera, esto luego de que pasó 14 meses en la cárcel entre 2023 y 2024 por una denuncia de agresión sexual en su contra.

En marzo de 2025, la justicia española lo absolvió al anular su condena inicial de cuatro años y medio. Salió de prisión tras pagar una fianza de un millón de dólares.

Desde ese momento y después de haberse convertido en padre junto a su pareja Joana Sanz, Dani Alves pasó a ser predicador y conferencista evangélico, un giro de 360 grados en su vida.

EVG