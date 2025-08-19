Dani Alves sube foto con playera del futbol mexicano y enciende las redes; ¿regresa a la Liga MX?

Dani Alves, en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, cuando jugaba en los Pumas

El brasileño Dani Alves incendió las redes sociales con una foto en donde aparece con una playera del futbol mexicano, lo que desató los rumores sobre un posible retorno a la Liga MX.

El jugador estuvo en el futbol mexicano con los Pumas de la UNAM y en sus redes compartió una postal en donde sale con un jersey inconfundible, pues es una de las playeras que utilizaba Jorge Campos.

La foto generó que la publicación se llenara de likes, en especial de aficionados del Club Universidad, aunque su regreso al futbol, ya sea en México o en alguna otra parte del mundo, no se ve cercana por sus problemas legales.

Dani Alves aparece con playera de Jorge Campos ı Foto: Instagram de Dani Alves

Dani Alves, estuvo en la cárcel desde el 20 de enero de 2023 hasta marzo de 2024, cuando fue liberado tras pagar 1.2 millones de dólares de fianza y que fuera absuelto de los delitos por agresión sexual en España.

¿Cómo le fue a Dani Alves en los Pumas?

Dani Alves fue uno de los jugadores más exitosos de su generación y ganó docenas de títulos con clubes de élite, incluidos Barcelona, Juventus y Paris Saint-Germain. Además que con la Selección de Brasil ganó dos veces la Copa América y una medalla de oro olímpica a los 38 años.

Jugó en su tercera Copa del Mundo, el único gran título que no pudo ganar, en Qatar 2022, cuando formaba parte del Club Universidad Nacional, que sorprendió a la Liga MX con la llegada de un jugador tan condecorado y con pasado tan grande en la élite europea.

Dani Alves durante un partido de Pumas en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. ı Foto: larazondemexico

Con los Pumas tan solo disputó 13 duelos, sin poder asistir ni anotar gol, además que cuando fue arrestado jugaba con la institución mexicana, que al darse a conocer el proceso legal que empezaba en ese momento le rescindió su contrato de inmediato.

Dani Alves jugó para el Barcelona de 2008 a 2016, ayudando al equipo a ganar tres veces la Champions League y seis Ligas de España, y se reincorporó brevemente al club en 2022.

aar