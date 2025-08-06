Llegó a la Liga MX como estrella mundial, se fue tras un terrible escándalo y ahora anuncia su mayor logro en la vida

Dani Alves publicó en sus redes sociales una tremenda noticia que dejó conmovidos a todos sus seguidores después del problema legal que tuvo en 2023. El exjugador de Pumas subió una foto a su cuenta de Instagram donde sale con Joana Sanz, su pareja, y anuncian que están a la espera de un hijo.

Después de ser acusado por presunta agresión sexual, Dani Alves terminó su carrera como futbolista profesional y su último equipo fueron los Pumas de la UNAM de la Liga MX, y dos años más tarde, la vida cambia para el brasileño con el embarazo de su esposa.

El exjugador del Barcelona escribió una letanía en su publicación donde agradece a Dios por la bendición que llega a su vida. “Era tu mano, es tu mano y siempre será tu mano. ¡Tu palabra es fiel, tu promesa es real! Tu vino por los perdidos, vino a rescatar lo que sí había perdido y me encontraste… GRACIAS, MI DIOS, tú no pierdes batallas ni guerras", escribió Dani Alves.

¿Qué pasó con Dani Alves y su polémica?

Dani Alves fue acusado por presunta agresión sexual en 2023, cuando jugaba con los Pumas. El equipo de la Liga MX decidió terminar con el contrato del brasileño y el exjugador tuvo que afrontar este problema legal en España.

Alves fue acusado, encarcelado y absuelto en Barcelona. En febrero de 2024 fue declarado culpable por violar a una mujer en un club nocturno en diciembre de 2022, además de ser sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión.

Por su parte, Dani Alves ganó su apelación contra una condena por agresión sexual ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el pasado 28 de marzo y, unos meses más tarde, dio a conocer que él y Joana Sanz ya esperan a su hijo.

¿Cómo le fue a Dani Alves con los Pumas?

Dani Alves llegó a mediados del 2022 a México para unirse a los Pumas de la UNAM, pero seis meses más tarde tuvo que dejar al equipo por el problema legal que tuvo en Barcelona, España.

Pero el defensa brasileño fue un referente en el poco tiempo que estuvo y uno de los primeros jugadores que estuvieron en Europa en pisar las canchas de la Liga MX.

Alves disputó 13 encuentros con la camiseta de los Universitarios, no pudo anotar gol y dio cinco asistencias para sus compañeros.

DCO