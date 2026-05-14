Kylian Mbappé y la declaración que lo puede sacar del Real Madrid después del Mundial

Este jueves quedó demostrado que el vestuario del Real Madrid está completamente roto, pues el delantero Kylian Mbappé comentó que el entrenador Álvaro Arbeloa lo relegó al puesto del cuarto delantero, comentarios que el estratega español negó.

En el Madrid viven un completo caos en la plantilla y las declaraciones y actitud de Mbappé no ayudan al ambiente ni a la relación con la afición, que en redes ha manifestado que quieren fuera del equipo al francés. Sus recientes polémicas podrían orillar al Real a escuchar a sus fans y darle salida tras el Mundial.

Uno de los grandes problemas de este Real Madrid, incluso dejando a un lado lo mal armado que está el plantel, es que tiene a jugadores que sienten que están por encima del club. Esta declaración no te la firma ni la IA. https://t.co/WNd3XbZU7W — Pepe Del Bosque (@PepedelBosque) May 14, 2026

“Estoy muy bien, al 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de (Franco) Mastantuono, Vini (Vinicius Junior) y Gonzalo (García). Al final lo acepto y juego el tiempo que tengo para jugar. Yo pienso que juego bien, hemos jugado bien y hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo”, dijo Mbappé.

El astro galo arrancó el duelo ante el Real Oviedo en la banca. Un partido en donde no se jugaba nada el cuadro merengue. Arbeloa negó haberle dicho tal cosa al ariete de la Selección de Francia.

“Ya me gustaría tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase”, recalcó el estratega. “No me habrá entendido bien o no sé bien qué decirte porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero”, dijo en conferencia de prensa.

🗣️ Álvaro Arbeloa: "Me parece muy bien que Kylian Mbappé piense que en la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte no, seguramente él ha metido más goles en la primera parte."



VAYA PALO 😭😭😭 pic.twitter.com/CgguUMAGV4 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 14, 2026

El Madrid y un ambiente tenso

La discrepancia entre Arbeloa y Mbappé es el más reciente episodio de una semana caótica para el Madrid, que comenzó con un altercado entre jugadores en un entrenamiento, lo que llevó al club a multar al uruguayo Federico Valverde y a Aurélien Tchouaméni con 589 mil dólares cada uno.

Luego llegó la derrota 2-0 ante el Barcelona en el clásico el domingo, que permitió al rival acérrimo asegurar el título de liga. El presidente del Madrid, Florentino Pérez, pidió nuevas elecciones el martes, visiblemente tenso, después de afirmar que era víctima de una campaña organizada para sacarlo del cargo.

Mbappé recibió abucheos del público en el estadio Santiago Bernabéu después de ingresar al partido para reemplazar a García a los 68 minutos. Dio la asistencia en el gol de Jude Bellingham a los 79, que sentenció la victoria del Madrid por 2-0.

El Santiago Bernabéu dedica una atronadora pitada a Kylian Mbappé.



El francés lo escucha y entra al campo riéndose.pic.twitter.com/IdCD7ofnqF — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) May 14, 2026

La estrella francesa había sido criticada por algunos aficionados, quienes afirmaban que se estaba reservando para el Mundial. Durante su tiempo de baja por la lesión, Mbappé habría viajado a Italia con la actriz Ester Expósito, lo que provocó críticas en medios españoles, las cuales sugerían que quizá no se estaba tomando en serio su rehabilitación. El delantero restó importancia a su viaje.

“La verdad es que lo de no estar en Madrid tenía la autorización del club”, afirmó. ”Yo pienso que yo no era el único jugador de la plantilla que no estaba en Madrid. No he entendido ahí lo que dice la gente, pero hay que aceptarlo. Pienso que un futbolista no tiene siempre que entenderlo, es aceptarlo, ir adelante y pasar y cambiar la situación. Pienso que puedo cambiar esta situación fácilmente”

Mbappé aún no ha cumplido por completo las expectativas generadas por su fichaje sumamente mediático por parte del Madrid hace dos temporadas. El club no ha ganado un gran trofeo desde su llegada.

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