Pumas tendría a su nuevo refuerzo y sus números dan miedo; no es JJ Macías

A horas de que los Pumas de la UNAM se enfrente a los Diablos Rojos del Toluca, se dio a conocer que los felinos ya tienen a otro refuerzo para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, siendo un elemento que llega a cedido y con números de miedo.

De acuerdo con el reportero Fabrizio Domínguez, el Club Universidad tiene todo listo para hacer oficial en los próximos días la llegada de Alan Medina, jugador que no tiene los mejores registros en la Liga MX, pues no asiste desde octubre de 2024 y no anota gol desde abril de 2023.

Alan Medina, con baja cuota goleadora

“Alan Medina será nuevo jugador de Pumas. Llega de Gallos Blancos, en donde apenas había jugado 144 minutos en este semestre. Con pasado en América (solo 87 minutos) y equipos como Mazatlán, Necaxa y Juárez. Canterano de Toluca”, informa el periodista.

Además, el medio Análisis Pumas, que se dedica a cubrir la actualidad del cuadro universitario, señala que Alan Medina llega para darle competencia interna al plantel, pero no sería el último refuerzo del Pedregal.

Pumas sigue sumando refuerzos

Alan Mediana es un jugador de 27 años de edad que se desempeña como extremo o volante derecho. Se formó en las categorías inferiores del Toluca, en donde participó en 36 cotejos, pero tan solo logró 4 goles y dos asistencias.

Después pasó al América, en donde su cuota goleadora no mejoró, pues no pudo ni jugar más que 7 duelos. Con las Águilas no asistió ni anotó dianas. Tras salir de Coapa fue al Necaxa, donde dejó paso de 27 cotejos y 2 festejos.

Alan Medina siguió su desfile por equipos de media tabla en la Liga MX en los años posteriores. En los Bravos de Juárez el ofensivo registró 30 apariciones, con seis goles y dos pases de anotación. Pero en Querétaro y Mazatlán no pudo anotar.

El tema de José Juan Macías sigue en pie, pero ni Pumas ni el jugador han dado a conocer sus posturas, además que Análisis Pumas señala que la opción de un delantero extranjero es real, pero todo depende de la salida del mediocampista peruano Piero Quispe.

Incluso el canterano es exjugador Juan José Miguel comentó que Pumas sería un serio candidato al título de la Liga MX si se da el fichaje de su jugador sorpresa.

“Si se va Piero y llego el 9 extranjero, Pumas se convierte candidato SERIO al título”, dice en sus redes Juanjo Miguel, quien agregó que sería un delantero brasileño, al poner la bandera del país sudamericano en sus redes.

